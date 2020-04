Luni, 27 Aprilie 2020 (11:16:37)

Asistenta Elvira Florea, de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, a părăsit, duminică, patul de suferință, după 5 săptămâni în care a fost chinuită de COVID-19. Fericită că a scăpat de infecția cu noul coronavirus, asistenta a declarat, luni, că boala a început la jumătatea lunii martie, cu simptome medii – fără febră, cu tuse, dureri în gât, dureri musculare și frison, dar s-a agravat foarte repede. „Pe 16 martie, seara, am fost cu trei pacienți COVID pozitiv la Iași. Aveam costum de protecție și eu și pacienții, dar pe drum li s-a făcut rău și și-au dat măștile jos. Noaptea am ajuns înapoi la UPU și mi-au spus să merg imediat acasă, în izolare. După trei zile au apărut simptomele”, a povestit Elvira Florea.

S-a prezentat imediat la spital, la pavilionul unde înainte a fost secția Dermatologie, unde a fost testată pentru COVID-19. A fost confirmată pozitiv și a fost internată, mai întâi în pavilionul dedicat (fosta secție Dermatologie), apoi, pe 29 martie, după ce saturația în oxigen i-a coborât la 70, a fost mutată în pavilionul de Boli infecțioase pentru a primi oxigen. Două zile a avut nevoie de oxigen pentru a putea respira. „Dimineață m-au transferat la Medicală, unde am stat patru săptămâni, până pe 26 aprilie. Pe 25 aprilie am avut primul test negativ și pe 26 al doilea, astfel că în sfârșit am putut fi externată, după 5 săptămâni de boală”, a povestit Elvira. Spune că a fost când conștientă, când inconștientă, că i-a fost administrat tratamentul uzual, atât cu Kaletra, cât și cu Plaquenil și că noul coronavirus acționează foarte ciudat asupra organismului uman – „acum te urcă, acum te coboară la doi metri sub pământ, de nu mai știi de tine”.

După externare, urmează încă două săptămâni de recuperare, după care Elvira Florea se va întoarce la UPU, unde lucrează de 12 ani. „Spitalul este viața mea. Îmi place ceea ce fac și abia aștept să mă întorc. Sunt în viață datorită medicilor Liviu Cîrlan și Bogdan Bondar și datorită familiei, prietenilor, medicilor, asistenților, asistentei-șefe, întregului personal, colegilor, colegilor voluntari, celor ce mi-au scris și celor care au vrut să-mi scrie, preoților monahi și mirenilor, maicilor și maicilor starețe, care s-au rugat pentru mine și pentru întreaga omenire. Le mulțumesc tuturor și în mod special celor care și-a dedicat întreaga activitate pacienților în această pandemie și datorită cărora sunt în viață, medicului de urgență Liviu Cîrlan și medicului de urgență Bogdan Bondar. Mă închin în fața dumneavoastră și vă mulțumesc din suflet”, le-a transmis Elvira Florea tuturor celor care au contribuit la salvarea ei.

Elvira Florea are 43 de ani, are doi copii și este soție de preot.