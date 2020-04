Joi, 23 Aprilie 2020 (15:09:35)

Preşedintele Organizaţiei Municipale Suceava, Dan Ioan Cuşnir, a făcut un apel la unitate către toate formaţiunile politice din ţară în această perioadă de pandemie de coronavirus. „Este atât de ușor în aceste zile să cazi în tentația de a scoate în evidență greșelile altui partid politic. Personal am avut momente în care nu am rezistat acestei tentații, în această perioadă. Cine își va aminti peste 100 sau 1.000 de ani că pandemia de coronavirus în Țara Noastră a fost în timpul PSD, PNL, USR, PMP, PRO România sau al altui partid politic? Nimeni! Pentru că istoria nu judecă principii generale, ci decizii luate de anumiți oameni în anumite momente date. Cum, de altfel, Dumnezeu nu ne va judeca după apartenența politică, ci după cât de mult i-am ajutat pe ceilalți semeni ai noștri, indiferent de culorile lor politice, de credințele sau de speranțele lor”, a spus Dan Ioan Cuşnir.

El a spus că în momentul de faţă trebuie găsite soluţii şi contează mai puţin cine a greşit sau cine a avut dreptate în această perioadă de pandemie. „Modul în care am gândit această societate și modul în care am acționat până acum în ultimii 30 de ani au fost în mod evident greșit alese, dar acest lucru nu trebuie discutat azi, acum, ci după ce aceste vremuri grele și ciudate vor trece. Până atunci trebuie să găsim soluții. Ce mai contează astăzi cine a greșit sau cine a avut dreptate, cine n-a făcut sau cine a făcut anumite lucruri? Contează oare că ai votat cu unul dintre partidele menționate mai sus, contează că ești în opoziție sau la putere? Crezi că acest virus se va opri, fie și pentru câteva secunde, să analizeze dacă va intra în universul tău, în viața ta, în familia ta? Eu unul nu cred”, a arătat liderul PSD Suceava. El consideră că e în firea oamenilor, încă de la primele încercări de organizare și funcționare a unei societăți democratice, de a scuza limitările și capacitățile în rezolvarea greutăților „prin care trecem privind în jur, spre ceilalți, în loc să privim în noi, dând vina pe alții în loc să încercăm să înțelegem ce am fi putut NOI să facem mai bine”.

„Timpul nu are răbdare cu noi, timpul își urmează propriul său curs, fără să ne întrebe cine, când și cât de mult a greșit în trecut. Timpul doar așteaptă de la noi să găsim soluții, să îl ajungem rapid din urmă, în prezent.

Omenirea în general, istoria umanității în special, au promovat, prin legile lor fine, oamenii care au găsit soluții. Acei oameni îi regăsim în cărțile din librării și în memoria colectivă a celor care astăzi sunt în viață”, a mai declarat Dan Ioan Cuşnir.

Liderul PSD Suceava a subliniat faptul că este momentul unităţii, dincolo de orice apartenență politică, dincolo de crezuri și dincolo de orgolii. „Nu contează cine a greșit în trecut, cum nu contează astăzi nimic din ceea ce credem noi că ne recomandă să facem judecăți pripite. Pentru toate aceste analize va fi timp după ce vor trece toate aceste necazuri. Și sunt ferm convins că aceste analize și judecăți nu le vom face noi, clasa politică, ci le va face poporul. Merităm o judecată aspră. Dar, dacă vom trece uniți prin aceste momente, lăsând orgoliile deoparte, sunt convins că va fi, în același timp, și o judecată dreaptă. Stați acasă lângă cei dragi și aveți grijă de toți! Rezistență și Sănătate”, a încheiat Cuşnir.