O tânără suceveancă, studentă la masterat la Universitatea din București și jurnalist la vice.com/ro, povestește într-un “jurnal de carantină” cum a trăit alături de părinții ei coșmarul infectării cu COVID 19.

Mama ei, asistentă în Spitalul Județean „Sf. Ioan cel Nou”, a fost unul dintre sutele de cadre medicale infectate în accidentul epidemiologic de la Suceava.

“Sunt zile de dureri, lacrimi și speranțe alături de părinții mei confirmați pozitiv cu COVID-19”

“Jurnal de carantină la Suceava, după ce spitalul mi-a infectat toată familia cu coronavirus”, e titlul reportajuluiscris de Alexa sub forma unui jurnal în care, explică ea, “sunt zile de dureri, lacrimi și speranțe alături de părinții mei confirmați pozitiv cu COVID-19”.

Alexa Bejinariu povestește trăirile prin care a trecut familia ei de pe data de 28 martie - “Prima zi de Coronavirus în familia mea”, până pe 14 aprilie – “Mama se întoarce să muncească în spital”.

“Mama ajunge acasă. O văd obosită. Dormim toți în camere separate și stăm cât de departe putem unii de alții. Noaptea, lumina e aprinsă în camera ei. Intru. Are obrajii plânși, dar încearcă să-i ascundă. (…)

Pe la unu noaptea îl aud pe tata cum se trezește, iese din cameră și merge la mama în dormitor. Mă rog doar să i se fi făcut dor de ea, nu să-i fie rău. Nu aud ce vorbesc, dar aud foșnet de ambalaje de medicamente. (…)

Mama de-abia se mișcă. Are dureri musculare și face febră, între 37 și 38. O văd fără vlagă. Îmi spune că are diaree și nu poate mânca nimic. E de la tratamentul cu Kaletra. Tata are febră și nu îl lasă durerea de cap.(…)

Dimineața realizez că nu pot sta pe burtă din cauza durerii în piept. Le spun că nu mă simt bine”, sunt câteva fragmente emoționante din jurnalul Alexei, pe care vi-l recomandăm să-l citiți integral pe

https://www.vice.com/ro/article/7kzng4/spitalul-din-suceava-mi-a-infectat-toata-familia-cu-coronavirus .