Final de drum

Sâmbătă, 18 Aprilie 2020 (08:35:31)

Cornel Grosar, președintele Asociației ”Juventus”, a plecat la Ceruri vineri seară. Internat în Spitalul Județean Suceava, la secția ATI, Cornel Grosar a pierdut lupta cu viața în Vinerea Mare. Avea numai 57 de ani și fusese confirmat cu noul coronavirus, motiv pentru care a și fost internat în spital. Era președintele unuia din cele mai vechi ONG-uri din municipiul Suceava, din fruntea căruia a derulat sute de acțiuni. A fost iniţiator sau coautor în multe activităţi derulate pe raza judeţului Suceava, cum ar fi “1 iunie la Suceava”, “Săptămâna tineretului”, “Clubul interetnic Bucovina”, “Festivalul de teatru pentru tineret”, sau “Discoteca de altădată”. Timp de mai mulți ani a fost lider de sindicat la societatea de termoficare a municipiului Suceava. La un moment dat a părăsit societatea civilă și s-a înregimentat politic și a ocupat funcția de consilier local din partea PSD. În ianuarie 2017 și-a dat demisia din Consiliul Local Suceava, iar vorbele sale au fost aplaudate la scenă deschisă. „Mă bucur că v-am cunoscut, că am colaborat cu dumneavoastră, dacă am supărat pe unii de-a lungul timpului îmi cer scuze, dar toate deciziile pe care le-am luat sunt justificate de faptul că am crezut în ceea ce fac. Voi crede toată viața în promovarea valorilor sucevene, pentru că are o mulțime!”, a fost mesajul de adio al lui Cornel Grosar din funcția politică pe care a deținut-o. Ulterior, el a revenit în viața societății civile și a preluat din nou conducerea Asociației ”Juventus”, de unde a derulat alte acțiuni.