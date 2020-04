Joi, 16 Aprilie 2020 (16:38:33)

Compania Diasil, cu peste 20 de ani de experiență în domeniul salubrizării, a achiziționat utilajul Spraystream în scopul dezinfecției orașului Suceava.

Achiziționarea utilajului și folosirea lui fac parte din măsurile de urgență luate de către Diasil în contextul pandemiei de COVID-19, precum și un gest de responsabilitate oferit comunității din Suceava.

“Suntem mulțumiți că ne putem implica și că putem ajuta comunitatea noastră, pentru care simțim o mare responsabilitate și căreia dorim să îi mulțumim pentru încrederea acordată în toți anii de activitate. Astfel, achiziționarea atomizorului vine ca o soluție imediată pentru dezinfectarea zonelor urbane, pe care, considerând natura situației de urgență, îl vom pune în folosință 24/24.

Avem încredere că populația înțelege gravitatea situației și își asumă măsurile de urgență în totalitate, pentru ca împreună să trecem cu bine peste perioada aceasta”, a declarat Anton Curelariu, administratorul Diasil.

Spraystream a presupus o investiție semnificativă pentru companie, fiind un atomizor de capacitate mare. La bază, echipamentul, de producție belgiană, funcționează ca o cisternă cu motor și are un rezervor de 12 tone, un generator și un tun rotativ care pulverizează în aer lichide la o distanța de 50 metri.

Dacă în mod normal acesta se utilizează pentru a pulveriza apa pentru eliminarea prafului și pentru împrospătarea aerului, în situația actuală utilajul va pulveriza soluție dezinfectantă, mai precis hipoclorit de sodiu în zonele urbane. Ulterior, acesta își va dovedi utilitatea în perioadele de primăvară, vară și chiar toamnă, când va fi folosit în scopul inițial.

Pe lângă atomizorul utilizat începând de luni, în scopul limitării răspândirii coronavirusului, Diasil a mai achiziționat recent și două utilaje speciale pentru spălarea și dezinfectarea trotuarelor și a străzilor înguste.

Cele două utilaje speciale sunt dotate cu un rezervor ce are capacitatea de 2,3 mc. Modalitatea de aplicare a soluției din rezervor se face printr-o rampă comună dotată cu diuze, care pulverizează cu presiune, atingând aproximativ 40 de bari. Rampa comună are mai multe grade de mobilitate plus extinderea capetelor pentru a putea aplica cât mai eficient soluția pe suprafețele dorite.

Acestea au putut fi văzute deja prin toate cartierele Sucevei, acționând pe străzile înguste și trotuare, începând de săptămâna trecută.