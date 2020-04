Miercuri, 15 Aprilie 2020 (13:49:43)

Zeci de cadre didactice din județ au semnalat că elevii lor nu au resursele necesare pentru a învăța de acasă, desfășurarea lecțiilor online fiind compromisă fie de lipsuri materiale (internet, laptop, tabletă), fie de neștiința de a folosi anumite aplicații.

Profesorii au menționat aceste neajunsuri pe platforma Narada, proiect demarat cu sprijinul Ministerului Educației, aceștia solicitând sprijin pentru continuarea educației în mediul digital.

Cadre didactice din tot județul și de la toate disciplinele au transmis de ce probleme se lovesc zilnic și care sunt resursele de care ar avea nevoie elevii lor pentru ca învățarea online să fie eficientă (Pătrăuți, Frumosu, Ciocănești, Rădășeni, Ipotești, Plutonița – Frasin, Negrileasa – Stulpicani, Baia, Fălticeni, Cârlibaba, Siret, Gura Humorului, Preutești, Broșteni, Moldovița, Bucșoaia etc.).

Profesor din Rădășeni - „Nu am licență nici măcar pentru Windows, nu mai zic de alte programe, cum ar fi Office, Zoom s.a.”

Profesorii nu au semnalat doar problemele cu care se confruntă elevii în desfășurarea lecțiilor online, ci și piedicile lor în menținerea relației școală – elevi. Astfel, aceștia au menționat că au nevoie de instructaj în ceea ce privește anumite aplicații, de cursuri de specialitate, de licențe software, de consultanță, de viteză de internet mai bună (mai ales în zonele mai izolate din județ).

„Aș dori idei de aplicații mai ușor de folosit pentru elevii mei, noi nu avem calculatoare la școală, de aceea elevii nu știu să utilizeze anumite aplicații. Am un laptop foarte vechi, se blochează mereu pentru că e depășit de situație și e plin de fișiere utile (proiecte de lecție, fișe etc.), mi-ar fi trebui un hard extern sau măcar un stick. Nu am licență nici măcar pentru Windows, nu mai zic de alte programe, cum ar fi Office, Zoom s.a. Pentru a-mi ușura munca mi-ar fi de folos o tabletă grafică. Mi-am mărit viteza la internet, crezând că nu voi mai avea probleme, nu se gândește nimeni la noi, plătim totul din salariul nostru.(…) Mi-ar fi de folos o multifuncțională cu scanner pentru a putea să le trimit exerciții din manual și din culegerile pe care le-am adunat de la cunoștințe, pentru că de la școală nu am primit nimic. Este greu, dar sper să se termine odată, muncesc de trei ori mai mult decât dacă mergeam la școală.

Unii elevi nu au electricitate, acces la internet și nici măcar un telefon. Unii nu au manuale, caiete și pixuri. Când eram la școală le cumpăram eu pixuri pentru a putea face ora. Este prima dată când nu mai am nici un leu din salariu, înainte cu 10 zile de a primi salariul”, mărturisește pe platforma Narada un cadru didactic din Rădășeni.

„Nu au suficient credit pe telefon și lucrurile devin greoaie”

Nu doar profesorii și elevii din mediul rural sunt afectați de noile condiții de desfășurare a cursurilor. Un cadru didactic de la Școala Gimnazială Nr. 10 Suceava povestește:„Cei mai afectați sunt elevii de clasa a VIII-a, care, pe lângă faptul că sunt defavorizați social și material, se află în prag de examen. Eu lucrez cu aproximativ 17 elevi din 24, folosind Google Meet, însă ceilalți nu se pot conecta, iar atunci când o fac, telefonul lor funcționează deficitar și nu ne auzim. M-ar ajuta să mă pot conecta mai ușor cu ei, pentru a continua activitatea de învățare. Pentru ceilalți, din clasele a V-a și a VI-a, chiar dacă nu reușim să lucrăm în condiții optime, cel puțin mai avem timp să recuperăm”. Cadrul didactic cere sprijin pentru cei 19 elevi cu care desfășoară lecții online.

Un alt profesor, de la Școala Gimnaziala Bucșoaia, cere sprijin pentru a cumpăra tablete smart pentru toți cei 305 elevi ai școlii, suma necesară fiind 123.700 de lei.

O profesoară de ciclu gimnazial din comuna Frumosu povestește că mulți dintre elevii săi provin din familii cu venituri mici, cu neajunsuri, familii care nu au tot ceea ce ar fi necesar pentru a le oferi copiilor lor o educație de calitate. Aceasta cere ajutor pentru dotarea cu tablete smart a elevilor săi de clasa a V-a, de la clasa la care este dirigintă.

„M-am oprit la elevii de clasa a V-a, deoarece sunt copii foarte curioși, interesați de tot și de toate, conștiincioși, deschiși spre nou, spre schimbare, fac voluntariat. (…) Ei intră on-line de pe telefoanele părinților, uneori părinții nu sunt prin preajmă, nu au suficient credit pe telefon și lucrurile devin greoaie. Chiar unul dintre copii îmi spunea că ar fi mult mai bine dacă ar avea toți telefoanele lor, tablete sau laptop, pentru că le plac foarte mult lecțiile on-line”, povestește cadrul didactic.

„Unii elevi văd mesajele târziu, alții nu reușesc să răspundă și astfel se produce o discordanță între noi”

„Mediul online poate fi prietenos, atâta timp cât știm să urmărim cu atenție și selectivitate. Din păcate nu pot păstra legătura cu toți copiii. Unii văd mesajele târziu, alții nu reușesc să răspundă și astfel se produce o discordață între noi. Sper ca această perioadă să treacă și să fim toți bine, dar în același timp vreau să păstrez legătura cu toți copiii.Avem mulți elevi care și-ar dori să învețe și nu au posibilități. Îmi doresc să pot lua legătura cu fiecare”, scrie un cadru didactic de la Școala Gimnazială Pătrăuți.

Un alt profesor, de la Școala Gimnazială Baia, cere tablete pentru elevi de-ai săi, precum și un laptop de pe care să predea.

„Crezul meu este că educaţia este cea care ne poate scoate la lumină din această teribilă criză mondială, în care, din păcate, ţara noastră este grav afectată. Desfăşurăm sesiunile de învăţare pe Zoom lunea, miercurea şi vinerea, căci în celelalte zile au sesiuni de învăţare fraţii elevilor mei şi, în cazul în care există în fiecare familie un singur telefon, este greu… Evidenţiez, cu mare bucurie, ideea că elevii şi părinţii lor conştientizează extraordinar de bine necesitatea învăţării în online şi faptul că la ora stabilită sunt toţi cei 24 prezenţi este minunat… Din păcate, cum telefoanele lor nu foarte performante, nu putem realiza toate sarcinile propuse, căci nu au toate funcţionalităţile pe care o tabletă sau un laptop le-ar avea. Şi laptopul meu este vechi, are 9 ani şi se închide singur foarte des. (…) Mă străduiesc să menţin o legătură puternică cu elevii mei, să aibă în mine un suport moral, în primul rând”, povestește profesorul.

Peste 1000 de profesori din țară au cerut până acum sprijin

Până în prezent, la nivel național, aproape 110.000 de elevi și peste 1.000 de profesori au accesat platforma Narada și au solicitat sprijin pentru continuarea educației în mediul digital. Solicitările continuă să apară, tot mai multe, de la oră la oră.

Narada, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, cu susținerea Cora România, a lansat o platformă digitală care le permite profesorilor și elevilor să solicite resursele materiale necesare pentru a-și continua educația în mediul digital și, în același timp, oferă posibilitatea companiilor sau persoanelor interesate să se implice și să susțină comunitățile care au nevoie de sprijin.

„Momentele pe care le trăim cu toții ne-au făcut să conștientizăm cât de important este să fim uniți, să ne sprijinim și să găsim soluții concrete la nevoile pe care mulți dintre elevii și profesorii din diferite zone ale României le au. Este important să identificăm comunitățile vulnerabile și să venim în sprijinul celor care au nevoie în această perioadă de orice resursă educațională astfel încât școala să poată continua și de acasă”, a declarat Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării.