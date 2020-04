Luni, 13 Aprilie 2020 (10:22:00)

Consiliul Național al Elevilor, unica structură de reprezentare a elevilor din România, organizează cea de-a treia ediție a proiectului „Gala Elevului Reprezentant”. Tema propusă pentru acest an este „Set a new goal: education for all!” și centrează atenția publică asupraincluziunii educaționale.

Cu scopul de a valorifica inițiativele de impact ale celor care luptă pentru a atenua bullyingul din școli, marginalizarea elevilor cu cerințe educaționale speciale sau a elevilor care provin din medii defavorizate, Consiliul Național al Elevilor dorește să promoveze și să premieze contribuția la un mediu echitabil de dezvoltare și învățare.

Gala are ca scop evidențierea persoanelor implicate în dezvoltarea educației, fie ei elevi, părinți, profesori sau membri ai societății civile. Copiii afectați de excluziunea educațională au nevoie de ajutor din partea celor care le remarcă problemele, iar școlarizarea lor necesită o implicare continuă. Egalitatea dintre elevi este vitală ca aceștia să simtă că sunt doriți într-un colectiv și mai ales în societate.

Dacă ai remarcat o persoană care susține, prin acțiunile sale, nevoile elevilor și luptă pentru o educație accesibilă tuturor copiilor din România, o poți nominaliza aici: https://gala.consiliulelevilor.ro, pentru una dintre categoriile următoare: „Elev implicat în comunitate”, „Cel mai incluziv mediu școlar”, „Profesor de 10”, „Părintele, agent al schimbării” și „Inițiative pentru garantarea accesului la educație”. Pentru a fi la curent cu toate informațiile legate de acest eveniment, accesează pagina de Facebook a Consiliului Național al Elevilor.