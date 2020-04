Joi, 9 Aprilie 2020 (14:43:01)

Mariana Ficiuc, angajată a Spitalului Județean Suceava, este principala vizată de acuzații în cazul polițistului pensionar, dar nu numai al lui, care spune că i s-a transmis să lase o sută de lei într-o cutie de pantofi, pentru serviciile de la morgă, deși legal nu există nici o taxă. Polițistul mai acuză și că nu a mai găsit telefonul tatălui său decedat.

Femeia ne-a contactat și ne-a spus că nici un bun al decedaților nu ajunge la morgă, mai ales acum, în contextul Covid, iar despre cutia de carton spune că este cea în care ea și cei doi colegi de la anatomie patologică își țin telefoanele, pe hol.

”Suntem trei colegi care lucrăm cot la cot, în condițiile foarte grele de acum, domnul tot a zis că e de la poliție, nu a contat, noi am aranjat mortul și i l-am dat. Noi nu suntem vinovați de lipsă de bunuri. Noi suntem îmbrăcați Covid, noi nu avem voie să părăsim locul de muncă, i-am explicat să sune pe secție. Am 32 de ani de serviciu, mă știe toată Suceava. La un moment dat vine domnul cu un milion și zice doamnă, faceți rost de telefon... Eu nu am primit nici un milion”...

Despre cutia de carton de pe hol, în care s-ar colecta banii, Mariana Ficiuc a declarat:

”Și acuma dacă veniți sunt două cutii, una cu bunuri rezerve și una de pantofi în care sunt telefoanele noastre, ale celor care lucrăm la morgă, și încărcătoarele. El a văzut telefoanele noastre și s-a repezit la cutie, credea că acolo e telefonul tatălui lui. Acolo e cutia milei i-am spus, am glumit, eu lucrez în morgă și am spiritul umorului. Pe mine mă cunoaște tot orașul, toată poliția, tot spitalul, i-am servit omenește pe toți fără taxă, fără nimic, și din timpul meu liber”.

”Până a apărea cu mita oamenii ne mai lăsau o sticlă de vin, un 20-30 de lei, era ca un fel de pomană, dar nu s-a băgat la nimeni mâna în buzunar și nu s-au perceput taxe. Cred că el este un om rău intenționat și a mai adunat vreo doi care au fost în aceeași zi în povestea asta”, a mai declarat Mariana Ficiuc.

Reacția Marianei Ficiucvine în contextul în care mai mulți suceveni susțin că au fost nevoiți să lase câte 100 de lei într-o cutie de pantofi, la indicația unei angajate de la morga Spitalului Județean Suceava, atunci când au mers să -și ridice persoane apropiate decedate în unitatea spitalicească. Banii ar fi un soi de taxă pentru ”eforturile” angajaților de la Anatomie Patologică, deși sunt afișe clare în care se precizează că toate costurile legate de pregătirea persoanelor decedate sunt gratuite. Practic, o persoană asigurată intrată în spital are acest statut până la ieșire, chiar și în trista situație în care iese într-un sicriu.

Un polițist pensionar din Fălticeni, Vasile Costiniuc, a scris pe pagina sa de facebook, plin de revoltă:

”Mare atenție la morga spitalului morții Suceava. Sa aveți 100 de lei că vă cere șpagă o nesimțită urâtă de asistentă patolog, vădit fiind în cârdășie cu cioclii din județ, sumă pe care o depui într-o cutie de carton cu mânuța ta.... pretinde și se uită urât, îți spune că în suma asta poți sa faci poze la decedat și poate îl și îmbracă cu hainele aduse de acasă. Dar după ce dai taxa de prost rămâi cu buza umflată. Și încă ceva: telefoanele scumpe, bijuterii, ceasuri aparținând decedaților nu le mai vedeți, sunt rechiziționate (captura de război). Poate se sesizează din oficiu și organele competente”.

Bărbatul își asumă tot ce a spus și cere autosesizarea organelor de anchetă ori a actualei conduceri a Spitalului Județean, pentru ca alții care trec prin drama pierderii unui apropiat să nu mai aibă de îndurat și această umilință.

Mai sunt încă cel puțin doi suceveni care au avut recent decedați la Spitalul Județean și care confirmă povestea cu banii lăsați în cutia de pantofi.