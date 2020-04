Joi, 9 Aprilie 2020 (14:33:40)

Doi tineri din Fălticeni, respectiv Gura Humorului, au pus momentan pe „stand by” activitatea lor profesională de dinainte de pandemie și își dedică timpul fabricării de măști de protecţie cu ajutorul imprimantelor 3D, pe care le oferă celor care au într-adevăr nevoie de ele.

Bogdan Ioan Nițuleasa (24 de ani, Fălticeni) și Leonard Catargiu (30 de ani, Gura Humorului) au donat viziere personalului de la serviciul de Ambulanță Fălticeni, de la Serviciul Rutier, unor medici de familie din Gura Humorului sau altor suceveni care sunt implicați direct în lupta cu COVID-19.

Mai au solicitări de viziere inclusiv de la Târgu Neamț, de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, dar și de la diverse asociații care vor, la rândul lor, să le doneze.

„O parte din materiale am cumpărat-o din donații, au fost asociații care ne-au contactat și au plătit materialele, iar noi am realizat vizierele, iar o parte le-am făcut integral din banii proprii. Nu vreau să fac profit, încerc să ajut în această perioadă”, a menționat Bogdan Ioan Nițuleasa.

Acesta este masterand la Siguranță Rutieră, la Universitatea Transilvania din Brașov. Prima imprimantă 3D și-a cumpărat-o pentru proiectul de licență, iar între timp și-a mai achiziționat alte două.

”Ce pot spune e că folosind tehnica imprimării 3D am reușit să facem viziere de calitate, rezistente, din materiale care sunt în regulă. Probabil costul uneia ajunge la 25-30 de lei. Am văzut că sunt pe piață tot felul de viziere, însă la unele calitatea lasă foarte mult de dorit. E o întreagă comunitate a celor care sunt pasionați de printul 3D și fiecare a venit cu multe inițiative caritabile în această perioadă. Noi am făcut și din banii noștri, pentru alte viziere am avut costul materialelor asigurat, noi contribuind la partea de producție. Vrem să facem un bine”, a mai specificat fălticeneanul.

Acesta l-a contactat pe Leonard Catargiu, antreprenor în Gura Humorului, care are la rândul său trei imprimante 3D și care a dorit și el să se implice, sprijinindu-i pe cei din prima linie în lupta cu noul coronavirus.

„Când am început fabricarea unei măști dura cam patru ore, însă momentan am ajuns să realizăm o vizieră în circa două ore, cu minim de material necesar. Cred că până în prezent am făcut circa 110 – 120 de măști și fac asta în continuare. La fel, pentru unele viziere materialele au fost plătite din donații, altele au fost făcute din banii proprii. Împreună cu Bogdan lucrez la un prototip de mască pentru care trebuie schimbate doar filtrele, între purtări, prototip dezvoltat de cineva din Timișoara. E o mască mult mai performantă, însă timpul de lucru este unul mare, de la 6, 7 ore la început am reușit să-l reducem la 4, 5 ore. Intră și mai mult material, bineînțeles, însă sunt mai eficiente pe termen lung”, a mai menționat Leonard.