Miercuri, 8 Aprilie 2020 (15:37:12)

Preşedintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, i-a solicitat din nou prefectului judeţului, Alexandru Moldovan, să rezolve situaţia financiară a comunei Straja. Ioan Stan a amintit că a transmis şi o interpelare către ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, în legătură cu situația financiară a comunei Straja care nici până astăzi nu are buget datorită lipsei de reacție și implicare a prefectului județului Suceava. Stan a spus că în loc să rezolve această problemă stringentă, prefectul a preferat să ceară un punct de vedere al Ministerului de Interne. Liderul PSD a precizat că în răspunsul primit de la ministrul de Interne se arată că „în conformitate cu prevederile articolului 252 aliniatul 1 litera c din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 cu privire la Codul administrativ, prefectul este abilitat să îndeplinească atribuția privind legalitatea actelor administrative ale administrației publice locale și atacarea actelor administrative ale acestor autorități pe care le consideră ilegale. Totodată, precizăm și faptul că, raportat la dispozițiile legale în vigoare, Ministerul Afacerilor Interne nu are competența de a se pronunța asupra legalității sau ilegalității actelor emise de autoritățile administrației publice locale, exercitarea de către prefect a controlului de legalitate fiind realizată în virtutea calității sale de reprezentant al Guvernului în plan local”.

Ioan Stan a subliniat că acest răspuns arată clar că prefectul judeţului nu s-a implicat în rezolvarea acestei situații şi a dovedit că nici măcar nu își cunoaște atribuțiile odată ce a cerut punctul de vedere al Ministerului Afacerilor Interne într-o chestiune pe care ar fi trebuit să se pronunțe el însuși prin natura funcției avute. „Poate acum, în al treisprezecelea ceas, domnul prefect înțelege ce are de făcut și rezolvă într-un târziu această problemă, pentru că este un act total iresponsabil ca în contextul acestei epidemii să lase fără buget o unitate administrativă”, a declarat Stan.

Liderul PSD Suceava l-a sfătuit pe prefect ca în viitor să nu mai aplece urechea în exercitarea atribuțiilor către „șeful” său sau alți sfătuitori, ci să acționeze conform jurământului depus. ”Sperăm ca organele abilitate să se sesizeze din oficiu cu privire la această regretabilă situație, când efectiv, prin incompetența demonstrată și datorită contextului epidemiologic existent, au fost puse în pericol viața și sănătatea locuitorilor comunei Straja”, a încheiat Ioan Stan.