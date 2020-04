Marţi, 7 Aprilie 2020 (21:46:58)

Inițiativa îi aparține unui sucevean. Același despre care scriam în urmă cu aproximativ două săptămâni că a ieșit prin oraș cu bicicleta, cu mănuși și mască, pentru a-i convinge pe sucevenii care încă mai hoinăreau pe străzi de importanța statului acasă în această perioadă critică (pe atunci, Suceava nu era oficial un focar de infecție).

Andrei Bacoș este unul dintre tinerii implicați de ceva vreme în multe acțiuni umanitare în Suceava, alături de mulți dintre prietenii săi.

“Am lăsat coșul în fața magazinului”

Mi-a povestit că ideea i-a venit în urmă cu aproximativ o săptămână, când a mers într-un supermarket din municipiul Suceava și a văzut foarte mulți bătrâni: “Unii intrau cu o plasă goală și ieșeau cu ea la fel de goală. Cred că încearcă să-și drămuiască fiecare leu pentru vremurile grele care vin. Am pus într-un coș, fără să calculez suma, ceea ce am considerat eu a fi alimente și lucruri de bază (orez, zahăr, ulei, pâine, lapte, paste, făină de porumb și de grâu, apă minerală, lămâi, o conservă de pește, un pateu vegetal - fiind în post, un șampon, detergent de vase și un săpun). La casierie, toate acestea au costat în jur de 50 lei”.

Andrei povestește că a decis ca acel coș să ajungă la o persoană care nu neapărat nu are acești bani, dar care ar reuși astfel să economisească câteva zile bănuții pe care îi are: “Consider că ne putem lipsi de 50 lei pentru a ajuta semenii noștri aflați în dificultate. Am lăsat coșul în fața magazinului, rugându-l pe agentul de pază să-l ofere primei persoane care consideră dumnealui că merită (nu m-aș fi supărat chiar el să-l fi luat, deoarece nici el nu părea a fi foarte înstărit). El fiind zilnic acolo cunoaște persoanele mai sărace. Prin asta ajutăm un bătrân și, totodată, îi protejăm de locurile aglomerate”.

A făcut apoi o postare pe pagina sa de Facebook și a provocat trei prieteni să-i urmeze exemplul. Iar prietenii la rândul lor au provocat alți prieteni... Și așa mai departe.

“M-am bucurat enorm că au fost persoane care au făcut același lucru nefiind provocați. Acel coș poate fi oferit atât în mod direct de cumpărător unui nevoiaș, dar au avut mulți prieteni care au cumpărat produsele și mi le-au adus mie pentru a le oferi persoanelor nevoiașe (eu cunoscând mai multe cazuri sociale). Unii mi-au trimis bani și am cumpărat eu produsele. Mare parte dintre cei care au răspuns provocării au trimis pentru mai multe coșuri cu produse”, continuă Andrei Bacoș.

“Sunt bătrâni care nu mai au pe nimeni, sunt persoane de la casa de copii, mame cu copii cu dizabilități și inclusiv oameni ai străzii”

Au răspuns provocării lui Andrei Bacoș atât persoane din județ (printre care și mai mulți polițiști), cât și suceveni aflați în străinătate. Până marţi dimineață, erau mobilizate în jur de 50 de persoane, însă Andrei este convins că vor fi și mai mulți. “Nu vreți să știți ce bucurie simți când oferi aceste lucruri și reacțiile oamenilor sunt mulțumirea sufletească pe care puține lucruri ne-o pot oferi. Sunt bătrâni care nu mai au pe nimeni, sunt persoane de la casa de copii, mame cu copii cu dizabilități și inclusiv oameni ai străzii. Suntem în postul mare înainte de Sfintele Paști și aceste fapte de milostenie vor face ca Dumnezeu să le bucure sufletele celor darnici.În timp ce scriu aceste rânduri sunt persoane care îmi cer datele pentru a trimite bani în continuare pentru această acțiune, care cu siguranța va continua. Cu această pandemie mulți sunt izolați și unii se tem să mai iasă din casă de frica virusului. Tot o boală o putem numi și foamea, de care sunt mulți care încă suferă.

Doresc să menționez că în această perioadă toată atenția este acordată spitalului din Suceava, pe bună dreptate, dar trebuie să ne gândim și la cei din jurul nostru. Și noi am donat pentru spital, dar ar trebui făcute donații și în alte direcții.

Îndemn fiecare persoană să facă un coș și pentru cei care nu au ce pune pe masă de sărbători!”, încheie Andrei.