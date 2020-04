„Suceava, fă-te bine!”

Luni, 6 Aprilie 2020 (12:21:58)

Un fotograf din București le-a trimis un mesaj de încurajare locuitorilor “județului meu preferat din România” și a realizat un album foto cu cele mai frumoase fotografii pe care le-a făcut el în ultimii ani Bucovina. Albumul se intitulează „Suceava, fă-te bine!”.

Costin Fetic are 22 de ani și ne-a scris că drumețiile lui prin Suceava au început în urmă cu 6-7 ani, venind aici la invitația unui fotograf sucevean, Sorin Onișor, “care mi-a arătat zeci de locuri de basm în Suceava”.

“Sunt trist pentru că județul meu preferat din țara noastră, dacă se poate spune așa, Suceava, suferă mai tare decât oricare altul!

Bucovina (da, știu, nu e toată Suceava, dar toate fotografiile din acest album sunt din Suceava) e locul meu de suflet încă din 2014. N-a mai fost an de-atunci în care să nu merg de minim 2 ori, câteva zile bune, la hoinărit.

E locul unde, datorită lui Sorin, am învățat să fotografiez, am început să iubesc fotografia, am cunoscut foarte mulți oameni frumoși, am trăit cele mai interesante experiențe, am crescut, am evoluat, ba chiar am organizat prima mea tură foto. Am strâns astăzi, aici, câteva fotografii din cei 6 ani, gândindu-mă la faptul că ar fi trebuit să încep primăvara acestui an tot acolo.

Suceveni, oameni frumoși, prieteni fotografi și nu numai, vă trimit un gând bun, o îmbrățișare virtuală și să treceți cu bine și peste acest lucru! De-abia aștept să vă revăd!”.