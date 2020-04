Sâmbătă, 4 Aprilie 2020 (16:19:12)

Peste 17.000 de euro au fost donați pentru tânărul sucevean, Ionuț Badragan, în vârstă de 20 de ani, care suferă de cancer și care se află internat de mai mult timp într-un spital din Italia. Acest lucru a fost posibil datorită Asociației Speranța pentru România, care a lansat sâmbătă, 28 martie, o campanie umanitară, promovată de Monitorul de Suceava atât în ziar, cât și online, pe site și pe pagina de Facebook a ziarului. Familia lui Ionuț și toți apropiații vor să le mulțumească celor care au donat în cadrul acestei campanii. În numai o săptămână s-a adunat întreaga sumă de care are nevoie Ionuț Badragan pentru a continua tratamentul care îi dă speranțe că se va întoarce acasă, la Suceava. În urma reportajului publicat în paginile Monitorului de Suceava, întreaga comunitate s-a mobilizat ”pentru a-i oferi speranța și puterea de a se bucura de oameni unui copil, unui tânăr care are o viață înainte pentru a îmbrățișa promisiunea zorilor fiecărei zile”, după cum a spus profesoara Maria Calancea, o apropiată a familiei Badragan. Cu banii din donații (17.246 de euro), Ionuț își va acoperi costurile aferente spitalizării, care țin de cazare și de alimentație.

Trebuie să știți că suma care depășește plafonul solicitat pentru Ionuț Badragan, adică 17.160 de euro, în campania lansată de Asociația Speranța pentru România ( https://www.sperantapentruromania.ro/cause/badragan-ionut/, va fi redistribuită altor cazuri preluate de Asociația Speranță pentru România.

· ”Făceam febră tot mai des și aveam multe stări de rău”

Vă reamintim că Ionuț este în Italia, unde urmează un tratament la Spitalul Molinette First Aid din Torino. El suferă de Limfom Hodgkin, stadiul III, adică un tip de cancer care se formează la nivelul limfocitelor. Odată cu această cumplită boală, toată viața acestui tânăr s-a dat peste cap. ”Până în urmă cu doi ani, viața mea a fost perfectă. Fac parte dintr-o familie minunată, sunt singurul copil la părinți, iar ei mi-au oferit tot ce aveam nevoie”, povestește Ionuț, care a absolvit Colegiul Național „Ștefan cel Mare” cu o medie destul de mare, apoi a fost acceptat la Facultatea Politehnică din București, pe care a început-o în septembrie 2018.

”Înainte de aceasta, prin luna august, mi-a ieșit un ganglion la gât. Nu am băgat în seamă, deoarece credeam că este doar o aluniță. Din păcate, starea mea de sănătate s-a înrăutățit, făceam febră tot mai des și aveam multe stări de rău. Am făcut multe analize, printre care și o biopsie. În tot acest timp, am continuat facultatea, cu speranță și credință. Am învățat cât am putut de bine și am continuat să mă rog…, având dureri foarte mari, pe care doar cu medicamente le puteam stopa”, își continuă povestea Ionuț.

· ”Speranțele mele au crescut din nou”

Din păcate, au venit și rezultatele biopsiei: cancer. Toate visurile tânărului, toate speranțele lui s-au năruit într-o clipă. A fost nevoit să întrerupă facultatea și să înceapă tratamentul prin chimioterapie la Iași. La sfârșitul anului 2018, a început prima cură și a efectuat 14 ședințe la Spitalul Oncologic din Iași. Din păcate, acest tratament nu a dat rezultate. Corpul se obișnuise cu tratamentul. A fost nevoit să înceapă un nou tratament cu chimioterapie, mult mai dur de data aceasta, la Spitalul „Louis Țurcanu” din Timișoara, în luna august 2019.

După un PET/CT s-a constatat că evoluția lui Ionuț este mult mai bună după acest tratament, observându-se o remisie parțială a bolii. După aceasta, i s-a recomandat un tratament cu Brentuximab, pe care l-a urmat aproximativ trei luni, la Spitalul Municipal din Timișoara. „Părinții mei au cerut păreri și din străinătate și am fost acceptat la o clinică din Torino, Italia, unde sunt și în prezent. Aici am început un nou tratament cu chimioterapie. Medicii de aici ne-au dat multe șanse, iar speranțele mele au crescut din nou. Am început cu forțe noi o nouă luptă cu această cumplită boală. Sunt sigur că o să ies biruitor!”, a povestit tânărul. Sperăm cu toții ca Ionuț să se întoarcă sănătos acasă, la Suceava, cât mai curând.