Duminică, 5 Aprilie 2020 (17:19:16)

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, comisarul-șef Ionuț Epureanu, a transmis un mesaj duminică după-amiază legat de faptul că încălzirea vremii ar putea constitui o tentație pentru mulți suceveni să iasă din case și să se pună în situații de risc pentru propria sănătate, dar și pentru a celorlalți.

“Altă dată am fi încurajat socializarea cu respectarea normelor legale. Acum vă spunem încă o dată: STAȚI ÎN CASĂ. Totul va fi bine și ne vom putea bucura împreună de beneficiile unui trai normal și sănătos. Până atunci însă, respectați Ordonanțele Militare, respectați carantina instituită în municipiul Suceava și celelalte 8 comune și STAȚI ÎN CASĂ! Noi suntem prezenți în filtre rutiere și pe străzile din localități. Polițiști, jandarmi, militari -acționăm împreună. Ca în fiecare zi de la instituirea stării de urgență ne asigurăm că cetățenii respectă legea și STAU ACASĂ. Prin acțiuni fulger încercăm să îi identificăm și pe cei care dau dovadă de inconștiență.

STĂM ACASĂ ca să scurtăm timpul până când totul va fi bine”.

Comisarul-șef Epureanu a transmis și câteva imagini video filmate dintr-un autoturism al poliției, imagini în care se vede orașul pustiu, plin de filtre ale poliției.

Cu toate astea, o filmare făcută sâmbătă după-amiază pe strada Eroilor din cartierul Burdujeni, trimisă Monitorului și postată pe pagina noastră de facebook, arată cum unii locuitori încalcă interdicțiile impuse, profitând și de lipsa echipajelor de ordine publică în zonă.

"Copii cu vârste cuprinse între 3 - 15 ani cu bicicleta, cu rolele, cu trotineta. Părinții stau foarte apropiați. Nimeni cu mască sau mănuși. Nu apare pe filmare, dar foarte multe persoane au trecut pe aceeași străduță ca și cum ar fi o zi obișnuită de weekend sau vacanță. Nu înțeleg! Nu urmărim aceleași știri, nu respectăm aceleași reguli? Am deschis televizorul, după ce i-am văzut pe toți stând fără niciun stres afară, ca să văd dacă am ieșit din carantină și poate eu nu am aflat", ne scria suceveanul care ne-a trimis respectivul filmuleț.