Joi, 2 Aprilie 2020 (12:56:07)

Medicul infecționist Olguța Sturdza este primul pacient din Spitalul de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava care s-a vindecat de COVID-19.

După două teste negative consecutive, doctorița a revenit joi la serviciu, alături de colegii săi. Ea ne-a declarat că reîncepe munca în forță, joi seara urmând să intre de gardă pe secția Medicală, unde este nevoie de ea. „Sper să fiu de folos, să ajut cât mai mulți pacienți. Am fost foarte mâhnită când am văzut că erau pacienți foarte mulți, iar colegii rămași nu mai făceau față. Am păstrat permanent legătura telefonic cu colegii mei și am încercat să ajut cât de mult am putut”, a spus medicul.

Dr. Sturdza s-a declarat hotărâtă să fie în prima linie, să facă tot ce poate și să facă echipă cu întregul personal medical pentru a fi din ce în ce mai mulți pacienți vindecați la spitalul din Suceava.

În ceea ce privește cazul ei, medicul a arătat că s-a îmbolnăvit în data de 17 martie, s-a testat și după ce rezultatul a fost pozitiv s-a internat și a început tratamentul, după care s-a autoizolat la domiciliu și l-a continuat, pentru a lăsa patul de spital liber pentru alți pacienți: „În primele zile a fost mai greu, dar după 5-7 zile de tratament încep să se vadă îmbunătățirile. Am vrut să mă vindec, am gândit mereu pozitiv și îndemn pacienții să facă la fel”.

În ceea ce privește viitorul, dr. Olguța s-a arătat optimistă. „Spitalul Suceava este unul de elită, foarte bine dotat și cu personal medical competent, cu foarte buni profesioniști. Sunt optimistă, cred că ne vom redresa și vom fi din nou fruntea. A fost o perioadă nefericită, dar avem resurse să revenim și să ne luptăm cu boala, să avem tot mai mulți pacienți vindecați. Suntem conștienți că vor fi și cazuri severe, dar suntem aici și vom lupta cu toate forțele pentru pacienții noștri”, a mai spus încrezătoare doctorița Olguța Sturdza.