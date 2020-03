Luni, 30 Martie 2020 (11:08:01)

Polițiștii suceveni au venit în ajutorul unui sucevean care a sosit acum câteva zile în România, din Italia, cu un cățel și 40 de papagali și porumbei. Bărbatul a fost băgat în carantină cu tot cu ”flota” de păsări, numai că omul a cerut insistent și hrană pentru acestea.

Comisarul-șef Ionuț Epureanu, coordonatorul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității Suceava, a fost cel care au îndeplinit această misiune atipică, alături de o voluntară

”Azi (n.r. duminică) am fost acolo, la locația de carantină, pentru că așa i-am promis omului și așa e corect fata de sufletele pe care le îngrijește. Cu sprijinul Asociației ,,CASA LUI PATROCLE" și cu voluntari le-am dus saci de mâncare pentru animale, medicamente și produse de uz veterinar și alte lucruri necesare acestor necuvântătoare. Ne-am echipat regulamentar, am purtat echipamente protecție, nu am intrat in contact direct cu persoana și am făcut o faptă bună. Dragi colegi, suntem fără să ne dăm seama într-un război de o altă natură și dimensiune, dar timpul faptelor bune nu este trecut niciodată”.