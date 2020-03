Sâmbătă, 28 Martie 2020 (14:08:56)

Asistentul medical principal Laura Bocăneţ, din cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Mitocu Dragomirnei, transmite un mesaj pe cât de real, pe atât de emoționant. În aceste zile se vorbește mult de cadrele medicale din spitale. Este foarte normal. Sunt în prima linie. Dar de cadrele medicale care lucrează în centrele sociale vorbește cineva?

„Am văzut că se adună materiale pentru spitale. E bine! E foarte bine. Sunt în linia întâi. Noi, cadrele medicale care lucrăm în centrele de asistență sociale, pe care linie suntem? Și nouă ne trebuie materiale de protecție. De ce? Vă spun eu. Pentru că îi apărăm pe cei vulnerabili. Nu am îndrăznit să cerem. Alții au nevoie mai mare, dar vă rugăm să nu ne uitați. Suntem și noi ai societății. Suntem și noi aici. Noi ne rugăm să ne iubească Dumnezeu în fiecare zi! Pe toți”, spune Laura Bocăneţ.

Mesajul acestei asistente, transmis online, nu se oprește aici. Ea povestește și cum își începe ziua, fiecare zi de muncă: „Și azi, ca și ieri, ca în fiecare zi de ceva timp, aștept cu nerăbdare și cu teamă mesajul de la ora 7:00, pe grupul de Whatsapp <serviciu>. Apare! Colegii scriu. <Toți beneficiarii afebrili!> Răsuflu ușurată, dar nu liniștită. Aștept mesajul de la 7.30. <Toți angajații afebrili!> Zâmbesc. Încă o zi în care ne-a iubit Dumnezeu. Ieri am zâmbit cafelei, azi am fost eu cea care am dat mesajul la 7:30. Am zâmbit colegilor. Ne-am bucurat ca și copiii care primesc cadoul dorit: nici unul nu avem febră”.

Au nevoie de sprijin

Asistentul medical principal Laura Bocăneţ nu și-a văzut mama de două săptămâni. Locuiește la 27 de kilometri depărtare. A aflat că mama ei este răcită, că a făcut febră, că tușește. Nu a putut să o viziteze. I-a dat indicații prin telefon. Laura Bocăneț are o fiică care este în clasa a XII-a și care face ore online... se pregătește pentru bacalaureat. „Mă simt ca și cum aș avea securea deasupra capului. Cât timp..., până când? Azi am plecat la serviciu. I-am spus bagajului pregătit: <Tu rămâi, eu plec fără tine>. Cât voi mai spune?

Când se va întâmpla, știu că nu vom fi egali. Nu am fost niciodată”, încheie mesajul Laura Bocăneț.

Din ce ne-a spus șefa DGASPC Suceava, Nadia Crețuleac, rezultă că nu lipsa fondurilor este o problemă pentru instituție, ci faptul că nu se găsesc furnizori de unde să poată fi achiziționate mănuși, măști etc., materiale de protecție atât de importante pentru cadrele medicale din centrele sociale, pentru tot personalul, de altfel.

„Se fac eforturi, pe mai multe planuri, pentru ca, în timpul cel mai scurt, să găsim furnizori care să livreze măști, mănuși și combinezoane, în primul rând pentru cadrele medicale din centre. Știm la ce se expun. Suntem alături de întreg personalul Direcției. Am apelat și la Fundația Te Aud România, pentru a ne sprijini în găsirea de furnizori”, a explicat Nadia Crețuleac.

Cei care faceți campanii pentru achiziționarea de astfel de materiale, multe dintre aceste campanii fiind promovate și de noi, de Monitorul de Suceava, vă rugăm să nu uitați de aceste categorii sociale, de acești asistenți medicali, medici, asistenți sociali etc., care, la rândul lor, protejează alte persoane vulnerabile. Nu uitați de ei! Toți egali!