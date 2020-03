Vineri, 27 Martie 2020 (17:13:32)

Spitalul Municipal Fălticeni a primit o donaţie de aproape 24.000 de lei din partea angajaţilor Primăriei comunei Cornu Luncii. Primarul Gheorghe Fron a spus că din contribuţia angajaţilor primăriei şi a membrilor Consiliului Local s-a strâns suma de 23.750 de lei.

Banii i-au fost înmânați vineri managerului Spitalului Municipal Fălticeni, Vlad Morariu. Gheorghe Fron a spus că banii ar urma să fie folosiţi pentru achiziţionarea de materiale de protecţie, de care spitalul din Fălticeni are foarte mare nevoie. „Toţi cei care am donat am făcut acest gest din inimă. Sunt foarte mândru de toţi colegii mei din primăriei, de consilierii locali ai comunei, pentru că împreună am putut să facem acest gest deosebit”, a spus Gheorghe Fron. El a spus că această strângere de fonduri pentru spitalul din Fălticeni a fost făcută în semn de solidaritate cu medicii și asistentele din această unitate spitalicească. „Medicii şi asistentele sunt în prima linie în lupta cu această epidemie, sunt eroi în uniforme albe, în lupta cu acest inamic perfid, noul coronavirus. Toate cadrele medicale au respectul nostru”, a spus primarul din Cornu Luncii. Gheorghe Fron a spus că la adunarea sumei de aproape 24.000 de lei au contribuit 40 de salariați ai primăriei, precum și alți 15 consilieri local.

În cadrul acestei campanii, primarul Gheorghe Fron a donat 2.000 de lei, viceprimarul și secretarul comunei câte 1.000 de lei, iar ceilalți au donat sume între 100 și 500 de lei.