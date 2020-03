Joi, 26 Martie 2020 (17:26:46)

Pastorul baptist Viorel Candrianu, din Ipotești, în vârstă de 63 de ani, a fost înmormântat, joi la amiază, în condiții speciale de securitate biologică, la aproximativ 8 ore după ce a murit la Spitalul de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava. Pastorul fusese internat miercuri, în secția Boli infecțioase, cu probleme respiratorii grave și a murit joi dimineață, în jurul orei 3.00.

Fiica pastorului, Eunice Candrianu, ne-a declarat, după înmormântare, că tatăl său suferea de mai mulți ani de afecțiuni respiratorii, astfel că săptămâna trecută, miercuri, când a început să tușească, nu s-au îngrijorat foarte tare. „Ne-am gândit că este o bronșită ușoară, cum făcea frecvent. Joi s-a agravat, a făcut febră, dar nu a vrut să meargă la spital. Nu am crezut că e coronavirusul și nu ne-am speriat. Apoi marți, săptămâna asta, a făcut febră mare, am sunat la ambulanță și l-am dus direct la spital la Suceava, la Infecțioase”, a spus Eunice Candrianu.

Ea a subliniat că personalul de pe ambulanță era echipat în combinezoane și a luat toate măsurile de protecție. La spital, a povestit fiica lui Viorel Candrianu, la momentul când au ajuns nu mai era nici un test pentru noul coronavirus disponibil. „L-au dus la radiografie și până când a revenit, au ajuns 100 de teste. I-au luat și lui probe, apoi am plecat acasă. Noaptea a făcut febră mare, nici masca de oxigen nu l-a mai ajutat. Am chemat ambulanța și l-au dus din nou la spital. L-au internat, i-au pus oxigen și miercuri seara, pe la 23.00, am reușit să vorbim la telefon cu cineva din personal și ne-au spus că e cumva stabil. Azi dimineață ne-a anunțat poliția că a murit”, a povestit Eunice Candrianu.

Potrivit acesteia, decesul s-a produs joi, la ora 2.45. Chiar dacă rezultatul testului pentru COVID-19 nu a ajuns încă, măsurile de bioprotecție pentru înmormântare au fost ca și în cazul unei persoane pozitive. Fiica pastorului a spus că cineva din familie a mers pentru identificarea acestuia, apoi sicriul cu corpul neînsuflețit al tatălui său a fost dus direct la cimitir. La ceremonie au avut voie să participe maximum opt persoane. Eunice Candrianu a precizat în mai multe rânduri că „la spital, pentru tata, ca și pentru ceilalți internați acolo, s-a făcut tot ce a fost omenește posibil”. „Toată lumea a făcut tot ceea ce s-a putut și noi ne rugăm pentru sănătatea tuturor cadrelor medicale de la spital, de la ambulanță și pentru tot personalul medical!”, a mai spus fiica pastorului.

Menționăm că, până când nu vine rezultatul testului făcut lui Viorel Candrianu, acesta nu poate fi înregistrat oficial ca decedat din cauza infecției cu coronavirus.