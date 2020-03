Joi, 26 Martie 2020 (14:59:17)

Campania de strângere de fonduri "Împreună pentru #Suceava!", derulată în lupta cu pandemia COVID-19, este inițiată de Enache Pirtea & Asociații, Grip ADS, Spectrum Medical Center, Asociația Pompierilor Bucovineni, SIG Consulting, Multimedia Factory și Asociația Comunitară Bucovina, cu sprijinul Fundației Comunitare Sibiu. Aceasta din urmă, după cum ne-a spus Ruxandra Lazariuc - reprezentantul Asociației Comunitare Bucovina, a pus la dispoziție, pe lângă platforma necesară strângerii fondurilor, și expertiza unui fundraising de succes la nivelul comunității sibiene.

„Menționăm că fondurile ce vor fi strânse în urma prezentei mobilizări vor fi alocate județului Suceava, iar echipamentele și consumabilele atât de necesare unităților sanitare vor fi achiziționate de către inițiatorii campaniei și donate apoi, asigurând transparența totală a tuturor tranzacțiilor”, a mai spus suceveanca Ruxandra Lazariuc.

Orice ajutor poate face diferența

Deși există mai multe campanii de strângere de fonduri în derulare în acest moment, organizatorii cred că orice ajutor poate face diferența, iar împreună putem contribui la salvarea județului Suceava. Pentru mai multe detalii nu ezitați să sunați la numărul de telefon 0747 622 180, persoană de contact Ruxandra Lazariuc - reprezentant Asociația Comunitară Bucovina sau prin e-mail la adresa impreunapentrusuceava@gmail.com.

Un fragment din comunicatul organizatorilor campaniei"Împreună pentru #Suceava!”: „Este important să ajutăm personalul medical din cadrul unităților sanitare din județ cu echipamente și produse care, la momentul actual, pot face diferența între viață și moarte. Menționăm că suntem la curent cu redistribuirea unor fonduri la nivel local din partea autorităților publice sucevene, precum și cu celelalte inițiativele voluntare, dar considerăm că este nevoie de sprijinul tuturor în aceste clipe, iar ajutorul societății civile poate face diferența și poate fi neprețuit. Menționăm, totodată, că produsele și echipamentele necesare unităților sanitare vor fi achiziționate de către inițiatorii campaniei și donate apoi, asigurând transparență totală a tranzacțiilor și achizițiilor”.

Fondurile care vor fi strânse în urma prezentei mobilizări vor fi alocate exclusiv județului Suceava, ne dau asigurări organizatorii și reprezentanții locali ai campaniei umanitare. ”Contribuie și tu la lupta contra pandemiei COVID-19 din Suceava! Donează alături de noi! Suceava are nevoie de 1,5 milioane de lei! Dacă fiecare locuitor al județului nostru ar dona 15 lei, am strânge o sumă importantă într-un timp scurt. Dar cum ar fi dacă fiecare dintre noi ar dona 100 de lei? Am reuși să oferim un ajutor imens, atât medicilor din prima linie și nu numai, cât și pacienților, mai ales celor puternic afectați”, este îndemnul organizatorilor.Pagina pentru donații (inclusiv plata cu cardul): http://maratonsibiu.ro/impreuna-pentru-suceava. La detaliile transferului se specifică: pentru Suceava. Beneficiar: Fundația Comunitară Sibiu, Cont lei: RO72RNCB0227130116020001, deschis la BCR Sibiu;

Cont euro: RO18RNCB0227130116020003, cod SWIFT: RNCBROBU, deschis la BCR Sibiu.