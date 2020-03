Miercuri, 25 Martie 2020 (17:43:53)

O donație de echipamente medicale din orașul chinez Yunchan, înfrățit anul trecut cu municipiul Suceava, va fi trimisă pentru a fi utilizată de medicii Spitalului Județean în lupta cu noul coronavirus.

Mai mult, partenerii din China au recomandat deja o firmă cu care să fie făcute achizițiile de urgență pentru care Primăria Suceava a alocat recent suma de 5 milioane de lei, echipamentele de protecție a cadrelor medicale și ventilatoarele necesare bolnavilor urmând să fie donate spitalului.

Anunțul a fost făcut miercuri de către primarul Sucevei, Ion Lungu, după corespondența purtată cu Ambasada Chinei și conducerea orașului Yunchan, care a fost prezentă la Suceava în decembrie 2019.

“Chiar dacă Spitalul Județean de Urgență <Sfântul Ioan cel Nou> Suceava nu este în subordinea Primăriei Suceava, prioritatea zero în aceste momente este de a asigura echipamente de protecție cadrelor medicale și nu numai.

După cum se știe, în cursul zilei de luni, prin ședința de îndată a Consiliului Local am alocat suma de 5.000.000 de lei (peste 1 milion de euro) pentru achiziția de materiale de protecție necesare spitalului.

Am făcut demersuri în acest sens la conducerea orașului Yunchan din China cu care suntem înfrățiți și la Ambasada Chinei.

Conducerea orașului ne-a confirmat astăzi că pregătesc niște donații cu echipamente pentru Suceava, iar Ambasada ne-a recomandat o firmă cu care sa lucrăm. Am trimis cantitățile pe care dorim să le achiziționăm.

Mulțumim Casei Româno-Chineze care ne ajută în acest sens, în mod special domnului Tiberiu Haliță care este sucevean”.

Municipalitatea suceveană a solicitat să achiziționeze 30 de ventilatoare mecanice și 5.000 de combinezoane de protecție.