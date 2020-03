Video “Ce spune Coronavirus?”, tradus de suceveanca Laura Alina Pazari

#petimpdepandemie

Luni, 23 Martie 2020 (19:44:23)

Suceveanca Laura AlinaPazari, vicepreședinte la Run Transylvania, președinte la Club Sportiv Alessia Athletic, marketing director la Federația Română de Atletism, Ambasador Repatriot, nu a mai ieșit din casă de pe data de 15 martie. Știți de ce? Ne spune chiar ea: „Eu am făcut cu ani în urmă facultatea și masterul în Italia. Țin legătura cu foștii mei colegi, lucru care m-a făcut să fiu precaută imediat. Am luat în serios ce mi-au spus colegii italieni. De pe 15 martie nu am mai ieșit din casă... Doar în a șaptea zi, am ieșit pentru 20 minute, să-mi mai cumpăr ceva absolut necesar”. Tocmai pentru că îi pasă de ea, de familia ei, de cei din jurul ei, stă acasă. Și a mai făcut ceva util suceveanca. A tradus un scurt filmuleț din limba italiană, în limba română: “Ce spune Coronavirus!?”

„Am tradus acest video pentru voi, pentru a vedea și o altă perspectivă a situației!

Încă suntem în timp să ne salvăm, să ne oprim din tot și să dăm prioritate vieții!

România trece printr-o situație fără precedent în istorie, trebuie să rămânem uniți și precauți, NU MAI CONSIDERAȚI CĂ VĂ ÎNTÂLNIȚI DOAR CU UN PRIETEN... ORICINE POATE AVEA VIRUSUL.

Iar după ce depășim acest moment... România trebuie susținută! România are nevoie de noi! România suntem noi! Și da, când ne facem bine, mergem în vacanță în România, dar umplem și stadioanele și sălile de sport!”

Suceveanca Laura Alina Pazari mulțumește WebMates Design & Development pentru colaborare.