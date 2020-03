Luni, 23 Martie 2020 (14:38:24)

În contextul în care vicepremierul Raluca Turcan a vorbit, luni, despre posibilitatea repetării acestui an școlar, sindicatele din educație solicită membrilor Guvernului să evite a mai da declarații alarmiste referitoare la sistemul de învățământ.

Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” menționează că scenariul înghețării anului școlar nu poate fi luat în calcul.

Totodată, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) consideră că vicepremierul Raluca Turcan a dat dovadă de totală lipsă de profesionalism ieșind în spațiul public cu declarații de presă care nu au făcut decât să genereze haos în sistemul de educație, în rândul cadrelor didactice, al părinților și al elevilor.

De asemenea, ministrul Educației, Monica Anisie a reiterat, luni, declarația de săptămâna trecută și a menționat că nu ia în calcul, sub nicio formă, îngheţarea anului şcolar sau amânarea examenelor naţionale cu un an.

„Vreau să precizez foarte clar că nu există un astfel de scenariu la acest moment referitor la îngheţarea anului şcolar. Îmi menţin declaraţia de săptămâna trecută”, a afirmat Monica Anisie.