Duminică, 22 Martie 2020 (00:00:56)

Un medic internist de la Spitalul Municipal Fălticeni a fost confirmat, sâmbătă, pozitiv la infecția cu noul coronavirus. Managerul Spitalului Municipal, dr. Vlad Morariu, a declarat că medicul, care lucrează la secția Medicină Internă, are o formă ușoară de boală și urmează tratament la domiciliu. Acesta a mai spus că s-au luat toate măsurile de dezinfecție în secțiile spitalului și demarează testarea la toți contacții. „Azi am nebulizat Compartimentul de Primiri Urgențe și secțiile Medicină Internă și Cardiologie. Cu colega noastră ținem legătura telefonic, are o formă ușoară de boală și dacă se schimbă situația vom reacționa în consecință”, a precizat dr. Vlad Morariu.