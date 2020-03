Miercuri, 18 Martie 2020 (14:07:05)

Liderul social-democraţilor suceveni, senatorul Ioan Stan, i-a solicitat prefectului judeţului, Alexandru Moldovan, să rezolve de urgenţă situaţia Primăriei Straja, comună care nu are bugetul pe acest an nici în momentul de faţă. Ioan Stan a spus că în contextual actual, când este instituită starea de urgență pe teritoriul României, această comună efectiv nu are buget, având în vedere că deliberativul local nu este complet.

„Nu vom insista asupra aspectelor juridice ale acestei situații, deoarece le cunoașteți prea bine. Totuși, vă atragem atenția că ne aflăm într-o situație excepțională, iar astfel de situații cer răspunsuri pe măsură din partea autorităților. Prin urmare, nu știu cât de oportună este așteptarea punctului de vedere al Ministerului de Interne cu privire la această speță, minister care la ora actuală are ca prioritate gestionarea stării de urgență și a epidemiei”, a spus preşedintele PSD Suceava.

El a spus că în calitate de reprezentant al Guvernului în teritoriu, prefectul Alexandru Moldovan ar trebui să îşi asume o decizie și să deblocheze această situaţie. „Suntem convinși că instituția pe care o conduceți are suficienți specialiști care pot oferi suportul legal prin care această problemă să-și găsească rezolvarea. Subliniem faptul că în momentul actual sunt mult mai importante viața și sănătatea locuitorilor comunei Straja decât problemele organizatorice ale Consiliului Local din localitate. Avem încredere că în aceste clipe grele prin care trecem, vor învinge în cele din urmă rațiunea și responsabilitatea. Nu este vremea scuzelor, este vremea acțiunii și a asumării”, a încheiat Ioan Stan.