Marţi, 10 Martie 2020 (14:56:37)

UPDATE - Referitor la regretabilul incident, managerul Spitalului municipal Rădăuți, Traian Andronachi, a adus următoarele precizări:

”După ce am fost sesizat, am ajuns în zece minute la spital, unde în prezența lucrătorilor de poliție am participat la cercetarea la fața locului. Ca urmare a verificărilor preliminare efectuate se pare că angajata Spitalului municipal Rădăuți a părăsit locul de muncă, în speță Compartimentul primiri urgențe, conform imaginilor de pe camerele de supraveghere, și s-a deplasat în curtea interioară a spitalului din motive necunoscute, unde se pare că a alunecat în timpul deplasării și a căzut pe scara care coboară în beciul tehnic al clădiri”.

El a subliniat că femeia nu avea ce căuta în zonă, iar la ora tragediei camera de deșeuri, spre care s-ar fi putut îndrepta, era închisă. De altfel, din imagini nu rezultă că aceasta ar fi avut ceva în mână, cu care să se îndrepte spre camera de deșeuri.

Zona în care s-a produs tragedia este în șantier, fiind în derulare un proiect masiv de construcții prin supraetajare.

”Zona este marcată, din datele pe care le am se pare că existau toate aceste marcaje și semne care trebuiau să fie aplicate de instituție, respectiv de persoana responsabilă cu securitatea și sănătatea muncii”, a mai precizat Traian Andronachi.

O infirmieră de la Spitalul Municipal Rădăuți a murit în timpul programului de lucru după ce a căzut de la peste 2 metri în subsolul spitalului, suferind răni grave la cap. Incidentul a avut loc marți, în jurul orei 20.20.

Femeia în vârstă de 58 de ani, din Rădăuți, angajată de 16 ani a Spitalului municipal ca infirmieră, a mers luni seara în curtea din spatele spitalului, spre spațiul amenajat special pentru depozitarea deșeurilor periculoase, iar în momentul în care a ajuns în dreptul căii de acces către subsolul spitalului, a căzut de la o diferență de nivel de 2,20 metri, pe o suprafață plană, din beton.

Momentul în care victima a căzut a fost observat de către personalul de pază, care a alertat cadrele medicale aflate în serviciu, victima fiind transportată imediat în camera de primiri urgențe, cu diagnosticul „TCC deschis cu pierdere de substanță, contuzie cerebrală, dilacerare cerebrală, stop cardiorespirator”.

Asupra victimei au fost efectuate manevre de resuscitare, fără rezultat, fiind constatat decesul la ora 21.18.

În cauză, au fost anunțați despre eveniment și reprezentanții ITM Suceava.

De asemenea, evenimentul a fost raportat Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți.

În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: „neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă”, ,,nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă” și „ucidere din culpă”.