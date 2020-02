Joi, 27 Februarie 2020 (18:55:36)

Vasile Rusu, unul dintre frizerii de la HairStudio by Dizzy, de pe strada Universității din municipiul Suceava, va tunde neîntrerupt timp de 36 de ore, într-o campanie umanitară care va demara vineri, 28 februarie, începând cu ora 9.00.

Lui Vasi i se vor alătura în acest “maraton de tuns” și colegii din barbershop-ul de vizavi de Universitate, unii vor rămâne chiar peste noapte, toate câștigurile fiind destinate aceluiași scop nobil.

“O tânără mămică - Tabita, căreia medicii din țară i-au dat șanse minime să ducă la bun sfârșit sarcina, își poate vedea împlinit visul numai la o clinică de profil din Germania, cu costuri... deloc mici ☹”, au postat pe Facebook cei de la HairStudio by Dizzy.

Tabita este o tânără în vârstă de 32 de ani, căsătorită, din Udești, mama unei fetițe în vârstă de 5 ani. Însărcinată în 28 de săptămâni, Tabita a decis împreună cu soțul ei să se mute în Germania, la sora ei, pentru a încerca să își salveze copilul nenăscut.

Tânăra, care este sora lui Vasile Rusu, a mai pierdut două sarcini, și este decisă să facă tot posibilul pentru a salva inima care bate în pântecul ei. Chiar și la peste 1.500 de kilometri de casă, într-o țară străină, a cărei limbă nu o cunoaște, singurul ei ajutor fiind o soră stabilită în Germania.

“La prima morfologie fetală, la Suceava, mi s-a spus că există o potențială problemă la inimioară, o aortă ușor stenozată. M-au trimis la Iași, am fost de două ori pe la spitale, nu am primit nimic sigur. Am mers la Târgu Mureș, iar medicii de acolo mi-au spus că problema este destul de critică… Inimioara nu a putut să se dezvolte, lucru care a afectat și creierul”, ne-a povestit, ieri, Tabita.

I s-a sugerat, fără prea mult optimism, să încerce la o clinică din afara țării, iar tânăra și soțul ei au decis să epuizeze toate șansele, indiferent cât de mici ar părea.

Iar Vasi a ales să facă ce știe el mai bine pentru a-și ajuta sora. Să tundă. Colegii lui s-au alăturat imediat demersului: “Nu îl putem lăsa singur. Îi vom fi alături cât de mult în cele 36 de ore”, ne-a declarat aseară și Dizzy (Raluca Tuchlei), proprietara barbershop-ului.

“Toți banii încasați în urma acestei campanii vor merge la Tabita și copilașul ei, așadar așteptăm programările/donațiile voastre pentru a da acestei familii o șansă la viață”, se mai arată în postarea de pe Facebook.