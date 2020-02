Noul tratament care vindecă hepatita C și ciroza hepatică C, disponibil gratuit la Spitalul de Urgență Suceava

Joi, 20 Februarie 2020 (14:06:00)

Terapia cu medicamente cu acțiune antivirală directă (interferon-free) destinate tratamentului hepatitei cronice C și cirozei hepatice C, pentru pacienții adulți, este acum disponibilă și la Spitalul de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava. Medicul șef al secției Gastroenterologie din cadrul spitalului, dr. Dorin Achiței, a declarat, joi, în conferință de presă, că acum pacienții cu aceste afecțiuni din județele Suceava, Botoșani și Neamț nu mai sunt nevoiți să meargă la spitalele clinice din centrele universitare pentru tratament, ci îl pot obține de la Suceava. Medicul a explicat că rata de vindecare în urma acestui tratament este de 96-99% și că este un mare câștig faptul că spitalul din Suceava a fost admis în acest program. Tratamentul este complet gratuit și nu are foarte multe contraindicații, ceea ce dă speranțe oamenilor care suferă de hepatită cronică C și ciroză hepatică C. „Ne ocupăm cu prioritate de acești pacienți”, a subliniat dr. Achiței. Medicii care pot prescrie tratamentul sunt cei de la Gastroenterologie și de la Boli infecțioase. O condiție esențială pentru vindecare este ca pacientul să-și monitorizeze tratamentul mergând la medicul curant pentru consultații și analize, ori de câte ori acesta îl programează sau în cazul unor reacţii adverse sau dacă starea de sănătate o impune.

Determinările cantitative ARN-VHC (viremiile) se vor realiza în mod gratuit, fiind obligatorii pentru iniţierea și monitorizarea tratamentului.

Persoanele asigurate care beneficiază de tratament antiviral fără interferon vor primi de la medicul curant câte o prescripție medicală gratuită la fiecare 28 de zile, care poate fi eliberată de farmaciile în contract cu CAS Suceava.

La 12 săptămâni de la terminarea tratamentului pacientul trebuie obligatoriu să efectueze viremia (analiză gratuită) care atestă obținerea rezultatului terapeutic. Viremia obligatorie pentru monitorizarea tratamentului se va efectua în baza documentelor primite de la medicul curant (buletine de testare sau vouchere) numai în laboratoarele autorizate și evaluate conform dispozițiilor legale. Foarte important, la controlul lunar și la sfârșitul tratamentului pacientul trebuie să prezinte medicului curant (prescriptor) flacoanele goale ale medicamentului prescris, prin acesta asumându-și și totodată confirmând faptul că a luat în proporție de 100% medicamentele. „Statul nu plătește dacă nu există dovada vindecării”, a precizat dr. Achiței, care a menționat că rezultatele practice sunt mai bune decât cele din studii, adică doar unul din 100 de pacienți nu se vindecă.