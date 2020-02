Marţi, 18 Februarie 2020 (13:09:59)

Patru unități de învățământ din județul Suceava au suspendat parțial cursurile, din cauza infecțiilor respiratorii sau a gripei.

Școala Gimnazială ”Ion Creangă” Suceava are confirmate trei cazuri de gripă la clasa a I C (36 elevi). La această clasă cursurile sunt suspendate de marţi până vineri. Unitatea școlară menține suspendarea la clasa a VI-a B (30 elevi).

Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava are confirmate trei cazuri de gripă la o clasă a V-a (27 elevi). La această clasă cursurile sunt suspendate de marţi până vineri.

Școala Gimnazială nr. 4 Suceava a suspendat cursurile luni şi marţi la clasa a I C (23 elevi) din motive de absenteism cauzat de infecții respiratorii.

Școala Gimnazială Todirești are confirmate 4 cazuri de gripă la clasa pregătitoare (16 elevi). Suspendarea cursurilor la această grupă are loc marţi şi miercuri.