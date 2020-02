Luni, 17 Februarie 2020 (16:00:16)

Două unități de învățământ din județul Suceava au suspendat parțial cursurile din cauza gripei.

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 6 ”Albinuța” Suceava - structură a G.P.P. ”Așchiuță” Suceava are confirmate 5 cazuri de gripă la grupa mică (36 preșcolari) și la grupa mijlocie (27 preșcolari).

În urma monitorizării situației, Direcția de Sănătate Publică (DSP) Suceava a aprobat suspendarea cursurilor la aceste clase în ziua de 17 februarie.

Școala Gimnazială ”Ion Creangă” Suceava are confirmate trei cazuri de gripă la clasa a VI-a B (30 elevi). Suspendarea cursurilor la această clasă are loc în perioada 17 - 19 februarie.