Duminică, 2 Februarie 2020 (13:32:41)

Președintele PNL Suceava și al Ligii aleșilor locali din PNL, Gheorghe Flutur, susține organizarea alegerilor anticipate pentru Parlament, pentru ca liberalii să poată realiza marile reforme pentru dezvoltarea României. În discursul său de astăzi de la Consiliul Național al PNL, Gheorghe Flutur a spus că din punctul său de vedere pentru PNL, parul cel mai important pentru perioada următoare este cel al alegerilor anticipate. „Trebuie să spunem mai apăsat românilor de ce. Nu noi am creat criza, ci PSD, care și-a pierdut un aliat pe drum, anul trecut. Și într-o țară civilizată, când nu mai ai majoritate te duci la anticipate. Nu e un moft. Nu putem merge cu 20% la infinit. Și trebuie să cerem românilor. Mergem la anticipate ca să facem marile reforme pentru România. Că vorbim de descentralizare, legătura provinciilor istorice sau de reindustrializare. Cât de greu este să o faci cu 20% în Parlamentul României. Și astea trebuie explicate clar”, a spus Gheorghe Flutur. El le-a solicitat principalilor comunicatori din PNL să vorbească mai clar opiniei publice despre faptul că PNL a avut curaj și și-a asumat răspunderea preluării guvernării. „PNL este partidul curajului. Nu mulți mulți au avut acest lucru, să-și pună cărțile pe masă să-și pună mandatul pe masă, ceea ce face Guvernul Orban. Dar trebuie să vorbim despre asta. Eu cred că este fundamental. Și nu o facem pentru noi. O facem pentru că vrem să intrăm în normalitate”, a mai declarat liderul PNL Suceava. El le-a solicitat liberalilor „să ieșim din spirala periculoasă a socialiștilor”. Flutur a subliniat că PSD vrea să guverneze câte trei ani, iar PNL să guverneze un an pentru a repara ce ce au stricat social democrații. „Cam asta vor dacă ați observat. Trei ani să împartă și să venim noi să reparăm. Nu asta trebuie să fie soluția. Trebuie să vorbim de PNL care are vocația modernizării, vocația europeană și credibilitate europeană. Pentru că avem parteneri în Europa care ne sprijină”, a mai afirmat liderul liberalilor suceveni. Gheorghe Flutur a spus că este convins că PNL va putea modernizare România printr-un parteneriat între administrația publică locală, administrația centrală, Președinție și partenerii de la Bruxelles.

Președintele PNL Suceava le-a mai solicitat liberalilor să nu-i mai lase singuri „la tablă” pe social democrați pentru a transmite populației mesaje populiste. „Trebuie să spunem aceste lucruri răspicat și să nu-i lăsam singuri la tablă pe pesediști. Prea des, dragi colegi, îi lăsăm, ca în 2016 pe Dragnea, să iasă la tablă să ne explice cum va curge lapte și miere. Pentru că este o demagogie de nedescris, seară de seară, a liderilor pesediști, purtători sau bocitori dacă vreți de mesaje populiste. Eu cred că PNL și-a găsit cadența, este în cea mai bună formă din ultimi 30 de ani”, a declarat Flutur.

Nu în ultimul rând, el le-a transmis liberalilor din țară să grăbească procedurile democratice pentru desemnarea candidaților de primari și să-i aleagă pe cei mai buni. Gheorghe Flutur vrea ca până pe 1 martie să fie clarificate aceste candidaturi din partea PNL.