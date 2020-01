Vineri, 31 Ianuarie 2020 (14:57:18)

Asociația Curtea Veche și Fundația EGGER au revenit în județul Suceava, pentru a continua campania de donație de carte din cadrul programului național de lectură „Cărțile copilăriei”. Această acțiune este cea mai recentă din ultimii trei ani, perioadă în care au fost oferite aproape 7000 de cărți copiilor din clasele I-VIII în peste 50 de școli din județul Suceava, majoritatea în mediul rural.

Asociația Curtea Veche și Fundația EGGER au ajuns la începutul acestei săptămâni, pe 27 și 28 ianuarie, în 13 școli din județul Suceava, unde s-au întâlnit cu peste 2000 de elevi din clasele V-VIII și fiecare dintre ei a primit o carte potrivită vârstei.

Donațiile de carte au avut loc în 13 școli din localitățile Brodina, Falcău, Straja, Vicovu de Sus, Bivolărie, Putna, Gura Putnei, Sucevița, Voievodeasa și Solca.

Proiectul va continua prin înființarea cluburilor de lectură „Cărțile copilăriei” cu activități interactive susținute de profesori din școlile vizitate.

Pentru a le înmâna cărțile personal copiilor, au fost prezenți Alina Chifan (Director Vânzări EGGER România și membru în Consiliul Director al Fundației EGGER), Evelina Simota (responsabil relații publice EGGER România), Luca Ciubotaru (cel care a avut inițiativa derulării acestui proiect, cetățean de onoare al municipiului Rădăuți), care le-a împărtășit elevilor povestea sa personală, de la copilăria petrecută în comuna Bilca, la experiențe internaționale la Organizația Națiunilor Unite și rolul lecturii în tot acest parcurs, Paula Popa (PR Manager, Asociaţia Curtea Veche), care le-a vorbit copiilor despre importanța lecturii, și Andreea Lupescu, jurnalist și artist, care a susținut un moment interactiv de lectură cu copiii prezenți, pentru a-i încuraja să își dea frâu liber imaginației, pornind de la acțiunea mult-iubitei aventuri a lui Peter Pan.

„Și dacă puterea unui popor stă în lecturile sale? În copilărie și în anii ce au urmat am avut parte de modele care m-au inspirat la momentul potrivit și asta sper să se întâmple și prin acest proiect. Lectura deschide orizonturi, lectura te ajută să își definești visurile și tot ea te ajută să le transformi în realitate. În unele localități, ni s-a întâmplat ca acea carte primită să fie singura carte a unui copil de gimnaziu în afara manualelor școlare.

Acesta este motivul pentru care am propus Asociației Curtea Veche și Fundației EGGER să sprijine un astfel de proiect și să facă posibilă implementarea lui în zona Rădăuțiului și a localităților apropiate, în momentul în care am aflat de existența sa, la București, în urmă cu câțiva ani de zile. Societatea nu poate evolua decât prin educație” a declarat Luca Ciubotaru, inițiatorul acestor acțiuni.

La rândul său, Alina Chifan, membru în Consiliul Director al Fundației EGGER susține: “Prin proiectele Fundației EGGER reușim să ne implicăm acolo unde contează, iar acest lucru ne motivează și mai mult să dezvoltăm activitatea Fundației. Suntem parte a comunității locale și ne bucurăm că, prin intermediul Fundației EGGER, identificăm necesitățile reale ale acesteia, iar impactul proiectelor desfășurate este unul considerabil. Proiectul Cărțile Copilăriei ne apropie de elevi și îi încurajează la lectură, ajută la extinderea orizonturilor de cunoaștere și are un rol important în dezvoltarea tinerilor. Aceștia reprezintă viitorul societății și consider că este necesar să investim în educația lor. Ne bucură faptul că am reușit să colaborăm cu peste 50 de școli locale în cadrul proiectului”.