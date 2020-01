Joi, 23 Ianuarie 2020 (14:33:37)

Directorul Oficiului Registrului Comerţului Suceava, Cătălina Vartic, a părăsit Pro România, în care s-a înscris la începutul anului trecut, ea declarându-se total nemulţumită de echipa de la Suceava, dar şi de faptul că acest partid a devenit „un mic refugiu pentru pesedişti”. Anunţul a fost făcut chiar de preşedintele Pro România Suceava, deputatul Cătălin Nechifor, care a precizat că aceasta a hotărât să plece pe un alt drum politic. Tot acesta a publicat şi scrisoarea transmisă de Cătălina Vartic prin care aceasta îşi anunţă decizia de a părăsi Pro România. Cătălina Vartic a transmis că s-a retras din orice fel de colaborare „cu ceea ce ar fi trebuit să fie echipa unui partid tânăr, dornic de schimbare şi modernizare, a unui partid european social-liberal”.

„S-a dovedit că ceea ce am crezut şi am cerut de la început, că nu se vor copia metehnele urâte învăţate de la PSD, a fost mult mai mult decât aţi putut oferi. Am sperat că vom fi o echipă diferită de partidele mari, tradiţionale, care va munci pentru oameni. Am crezut că se poate dezvolta un proiect de modernizare a Sucevei, de atragere de oameni noi în viaţa politică şi socială şi am sfârşit prin a deveni un mic refugiu de pesedişti, în care s-au retras toţi cei care au fost traşi pe linie moartă în PSD. Şi ceea ce a fost cu adevărat de neînţeles a fost că tocmai aceşti foşti pesedişti, crescuţi şi făcuţi vedete de PSD, au fost şi cei mai vocali critici faţă de PSD, pe care de fapt îl iubesc în tăcere”, a spus Cătălina Vartic.

Ea a precizat că în decembrie 2019 a solicitat o competiţie corectă, pe proiecte, o discuţie corectă în interiorul Pro România pentru a alege mesajul, proiectul şi echipa cu care acest partid va merge în alegerile din anul 2020 în faţa alegătorilor, pentru a face cu adevărat o schimbare în rândul comunităţilor locale. „Aşa cum s-a întâmplat de altfel de la începutul funcţionării acestui grup, nu a existat nici un fel de dezbatere internă, nici un fel de <şedinţă>, întâlnire sau orice formă organizată de luare a unei decizii în interiorul unui <partid> care trebuie să funcţioneze după nişte reguli şi după un statut. Am înţeles că partidul este nou şi nu este organizat, dar totuşi au trecut deja multe luni, nici măcar nu s-a dorit a se corecta deficienţele inerente unui început, semn că de fapt intenţia nu a fost niciodată de a crea o alternativă serioasă, ci de a crea un vehicul care să slujească scopurilor unor persoane de a se întoarce în PSD şi de a obţine foloase strict personale”, mai declarat Cătălina Vartic.

Vartic a declarat că şi-a anunţat intenţia de a intra în competiţia internă pentru o candidatură la Primăria Suceava, însă nu a primit nici un răspuns

Ea a subliniat că încă de când a acceptat propunerea de a se alătura echipei Pro România şi-a exprimat părerile deschis şi direct în cadrul tuturor întâlnirilor, lucru ce a deranjat „pe mulţi din aşa-zişii lideri, dar care mă ajută acum să consider perioada de timp petrecută alături de Pro ca fiind o experienţă politică importantă”. Vartic a spus că în această perioadă a redescoperit că inteligenţa fără caracter nu duce niciodată la rezultatele sperate, dar şi că nu pot fi învăţate lecţiile potrivite atunci când eşti înconjurat de oameni care „au carenţe la acest capitol, al caracterului”. „Această dorinţă de a face politică doar pe bază de calcule matematice şi de înţelegeri ascunse, la un pahar de ceva, nu are nici o legătură cu dorinţa mea de implicare în viaţa comunităţii. Mi-am anunţat pe <grupul> partidului, unde ar trebui să se discute propunerile şi iniţiativele, intenţia de a intra într-o competiţie internă pentru desemnarea unui candidat la alegerile pentru Primăria Suceava, după ce am văzut la o emisiune TV cum se lansează un proiect public de căutare a unui candidat potrivit. Nu am primit nici o reacţie oficială, aşa că înţeleg că am deranjat foarte mult când am luat în serios declaraţiile publice, pentru că în această echipă se pare că ceea ce se hotărâse în 2-3-4-5 oameni nu are nici o legătură cu ceea ce se declară public”, a mai precizat Vartic.

Ea consideră că lipsa asumării oricărei decizii, într-o manieră corectă şi transparentă, este o altă carenţă majoră a echipei Pro România Suceava. „Întâlnirile în doi la o crâşmă în sat nu constituie pentru mine un răspuns oficial şi asumat şi nu cred că sunt benefice nici pentru o echipă. Fără încredere şi fără asumare, nici un proiect nu are viitor prea lung”, a mai transmis Cătălina Vartic conducerii Pro România Suceava. Ea a adăugat că în continuare crede cu tărie că politica se face pentru oameni şi cu oameni, dar şi că mai important decât orice calcul de partid, decât orice scor electoral este „să pui binele colectiv mai presus de binele tău”. Cătălina Vartic a declarat că pentru binele Pro România Suceava şi pentru binele Sucevei, „dar şi pentru liniştea sufletească a unora vă eliberez de povara de a-mi fi colegi”.

La rândul său, liderul Pro România Suceava, Cătălin Nechifor, a ţinut să-i mulţumească Cătălinei Vartic pentru tot ceea ce a făcut pentru acest partid şi i-a dorit succes în continuare.