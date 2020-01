Miercuri, 22 Ianuarie 2020 (17:04:49)

Selecția internă pentru desemnarea candidaților la funcția de primar ai filialei Suceava a Partidului Libertate, Unitate şi Solidaritate – PLUS l-a stabilit, pentru Primăria Suceava, pe arhitectul Beniamin Atodiresei. Acesta a declarat că în competiția internă s-au luat în calcul CV-ul candidatului și proiectul său politic, iar mai departe, cei desemnați vor concura cu candidații USR, formațiune politică aflată în alianță cu PLUS, și se va alege candidatul final.

Beniamin Atodiresei este din Rădăuți, este absolvent al Facultății de Arhitectură din Cluj-Napoca, oraș în care are o firmă de profil, care activează și în județul Suceava. Are 39 de ani, este căsătorit și are o fetiță în vârstă de 7 luni. Beniamin Atodiresei a spus că încă nu are buletin de Suceava, condiție obligatorie pentru a candida la primăria municipiului reședință de județ, dar situația va fi rezolvată fără probleme dacă el va fi alegerea finală a USR-PLUS. „De un an locuim în Suceava”, a afirmat el.

În competiția internă din cadrul PLUS, pentru președinția Consiliului Județean Suceava s-a înscris președintele filialei Suceava a PLUS, economistul Adrian Radu Rey. În plan secund, acesta s-a înscris și pentru funcția de primar al municipiului Vatra Dornei. În funcție de negocierile cu USR, candidații finali ai Alianței USR -PLUS vor fi anunțați oficial abia după 15 februarie. „Suntem în plină procedură de selecție internă a candidaților, pe care o vom finaliza la sfârșitul lunii ianuarie. După negocierile cu USR vom vedea unde voi candida efectiv din partea Alianței, la funcția de președinte al CJ sau la Primăria Vatra Dornei”, a precizat Adrian Radu Rey.

Deocamdată, par a fi stabilite candidaturile Alianței USR-PLUS la Primăria Fălticeni – Radu Mîndruță, de la USR, și Câmpulung Moldovenesc – Andrei Florescu, PLUS. La Rădăuți, PLUS are mai multe opțiuni și va desemna candidatul intern în circa două săptămâni, iar la Gura Humorului se pare că va merge pe mâna USR.