Sâmbătă, 4 Ianuarie 2020 (16:42:04)

Polițiștii de la Secția Rurală Gălănești au dat dovadă de perseverență în cazul unei femei care părea a fi beată la volan, prinzând-o în trafic după ce inițial aceasta se afla în staționare cu și le-a spus că se odihnește în mașină. Cazul cu accente comise s-a petrecut vineri, în jurul orei 14.30, când polițiștii de la Gălănești au fost sesizați prin 112 despre faptul că pe raza comunei Bilca, în lunca râului Suceava, este un BMW negru, iar în el se află o femeie care pare a fi inconștientă. La fața locului, echipajul de poliție a găsit BMW-ul staționat, fără avarii. În interior era o femeie care le-a spus oamenilor legii că se odihnește și că așteptă pe cineva. La fața locului a fost solicitat și un echipaj SMURD, însă respectiva a refuzat să fie transportată la spital. Polițiștii nu au putut face inițial prea multe având în vedere că mașina staționa, astfel că femeia nu putea să aibă legal calitate de conducător auro. Au rămas însă în supraveghere, astfel că, în jurul orei 15.50, același BMW fost oprit, de această dată în trafic, pe raza comunei Frătăuții Noi. De această dată, femeii i s-a putut pune etilotetsul. Femeia în vârstă de 42 ani, din comuna Fătăuții Vechi, avea o concentrație de 0,77 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Șoferița, care are permis de conducere valabil, a fost transportată la spital, unde i s-au recoltat probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei în sânge. Pe numele său a fost întocmit dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului. Se așteaptă acum rezultatele probelor biologice, care să confirme alcoolemia mare în sânge, probabil în jurul valorii de 1,5 la mie.