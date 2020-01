Joi, 2 Ianuarie 2020 (21:29:05)

Tânărul de 21 de ani care a provocat nenorocirea de la miezul nopții, de Revelion, la Liteni-Moara, unde a accidentat mortal un alt tânăr, după care a fugit, fiind găsit după câteva ore, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Judecătoria a admis propunerea formulată de procurorul de caz și a dispus arestarea lui Vasile Troia, în vârstă de 21 de ani, din comuna Berchișești, pentru comiterea infracțiunilor de ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului.

Poliția a mai comunicat că autorul accidentului a fost găsit la Șcheia, în curtea unui localnic în care se afla și mașina ce prezenta avarii.

Tanarul de 21 de ani mai are la activ un dosar penal pentru infractiuni rutiere si a obtinut in urma cu aproximativ o luna permisul de conducere, desi este trimis in judecata. Postarile acestuia de pe facebook arata ca are probleme grave de exprimare si de cunoastere a limbii romane.

Reamintim că o dramă teribilă s-a consumat în noaptea dintre ani pe drumul județean din Liteni-Moara, chiar la ora 0.00. Un tânăr în localnic, care petrecea revelionul la un bar, a ieșit pe stradă, cu un grup de prieteni, cu artificii și cu șampania în mână. Un autoturism condus cu viteză foarte mare a intrat în plin în tânărul de 23 de ani, Geoege Parașteac, care nu a avut nici o șansă de supraviețuire. Acesta a fost proiectat la o distanță de 30 de metri și nu a avut șanse de supraviețuire. Șoferul care a provocat nenorocirea și-a continuat în trombă drumul. Polițiștii au avut informații de la martorii din zonă legate de mașina implicată, un Peugeot 308, de culoare albă, cu număr de București. Polițiștii rutieri au găsit și imagini de pe camere de supraveghere și au stabilit mașina implicată în accident. Imediat au fost instituite filtre în trafic. În dimineața zilei de 1 ianuarie, șoferul care a omorât un om și a fugit a fost depistat. Este vorba de Vasile Troia, în vârstă de 21 de ani, din comuna Berchișești, care avea se pare carnet de conducere doar de o lună de zile.