Joi, 2 Ianuarie 2020 (15:26:51)

Imagini dezolante la câțiva pași de școala din Tișăuți, comuna Ipotești, în imediata apropiere a unui loc de joacă recent inaugurat, unde de mai multe luni de zile a apărut o groapă de gunoi clandestină.

Munți de gunoaie menajere, moloz, mizerie, miros pestilențial și câini vagabonzi sunt imaginile care descriu zona din spatele școlii, foarte aproape de albia râului Suceava, zona fostei balastiere așa cum o cunosc cei mai mulți dintre săteni.

Joi, 2 ianuarie, câteva zeci de localnici au reacționat și au participat la un protest pentru a atrage atenția asupra acestei probleme extrem de neplăcute pentru locuitorii din Tișăuți, problemă care a început să ia amploare în ultimul timp. Participanții s-au deplasat până la groapa de gunoi formată și au încercat să aibă o discuție cu autoritățile. La întâlnire au luat parte viceprimarul cu atribuții de primar, Constantin Bobu, și fostul primar Sorin Augustin Tofan.

Daniela Andrieș, localnică, este cea i-a mobilizat pe săteni să nu stea nepăsători cu privire la ceea ce se întâmplă în satul lor.

„La o mică distanță de școala din localitate s-a constituit o adevărată groapă de gunoi, fără nici o bază legală, pe terenul unei foste balastiere. Considerăm acest lucru deosebit de periculos deoarece a devenit un focar de infecție. În zonă au apărut și foarte mulți câini fără stăpân, iar ce se întâmplă acolo favorizează și apariția șobolanilor, mari purtători de boli și microbi. De asemenea, o creștere a debitului râului Suceava ar putea duce la poluarea cu gunoaie a zonei, precum și a localităților aflate în aval”, a declarat Daniela Andrieș.

Răzvrătiți, localnicii au reclamat că sunt firme care vin și aduc gunoiul la Tișăuți, iar ceea ce se întâmplă în sat a scăpat de sub control.

”Noi ne-am cumpărat pubele, sortăm gunoiul și alții vin și aruncă lângă casele noastre. Nu e normal așa ceva”, a spus unul dintre săteni.

La rândul său, primarul Constantin Bobu a arătat că „amenzi nu am dat nimănui, poate am greșit, dar de azi înainte nu voi mai greși și voi amenda și cetățenii care aduc gunoiul cu roaba. Vreau să aduc un utilaj pe șenile, să niveleze și să ecologizăm zona. Până de Paște o să fie curat. Chiar dacă nu era protest tot făceam curățenie. E permisă depozitatea doar a pământului și a molozului ca să întărim malul”. Acesta a mai spus că în curând va monta camere de supraveghere și va asigura pază umană non-stop.

”Nu am tolerat situația, dar nu am avut personal. A fost un paznic aici care și-a dat demisia. Ne-am concentrat asupra altor proiecte din comună, am vrut să le terminăm înainte de a veni frigul, poate am neglijat puțin ce se întâmplă aici”, a mai spus Bobu.

Localnicii i-au spus lui Bobu că vor urmări dacă își va îndeplini promisiunile și dacă până de sărbătorile de Paști va reuși să stăpânească problema deșeurilor din spatele școlii.

Daniela Andrieș, inițiatoarea întâlnirii, a menționat că anul trecut, în zona fostei balastiere, era instalată o barieră, iar un paznic asigura supravegherea zonei, însă aceste măsuri de pază au fost sistate. Astfel, nu mai există nici un control al zonei, iar mașini de mare tonaj din comună și din localități lomitrofe aduc, în prezent, gunoi la fosta balastieră din sat.

Filmări și fotografii de la groapa de gunoi, realizate de Daniela Andrieș au fost postate pe https://www.youtube.com/watch?v=XQjh5gXHtZo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0f7UIP1joe0EtVClgwozlnm_-1lEYVP28S6-mTiH8M1UC3JQSIwozTpDM.

Aceasta a transmis, în numele cetățenilor din Tișăuți, o serie de solicitări autorităților locale, printre care interzicerea depozitării deșeurilor de orice fel pe teritoriul satului, sancționarea celor care nu respectă acest amendament, salubrizarea zonei, măsuri urgente pentru stoparea scurgerii rezidurilor din fosa septică aflată în curtea școlii.

”Acesta nu este un război cu nimeni, nu este un conflict, este un apel pentru normalitate, e dorința noastră de dezvoltare a comunității. Nu fac parte din nici un partid politic, nu aspir la nici o funcție publică, îmi iubesc satul și trebuie să avem grijă de comunitatea în care trăim”, a mai spus Andrieș.