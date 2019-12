Joi, 5 Decembrie 2019 (11:02:49)

Copiii de la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Suceava au primit miercuri daruri de la Moș Nicolae.

Copiii claselor a II-a A, a VI-a C, a VI-a B şi ai claselor a VIII-a A,B,C de la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Suceava l-au întâmpinat cu emoţie şi bucurie. Cei mici au pregătit un mic program artistic cu poezii şi cântece de iarnă, fiind îndrumaţi de profesorii Neofet Gabriela, Anton Roxana, Fărcane Mirela, Tcaciuc Dana, Moroșan Lăcrămioara și Ursachi-Luchian Nicoleta. Corul școlii, îndrumat de profesor Plămadă Vasile, i-a încântat pe cei prezenţi cu frumoase colinzi. Dansuri populare tradiționale au fost prezentate de formaţia ”Dor bucovinean”, pregătită de prof. Băițan Ioan, Pintilie Raluca și Clim Cristina. De asemenea, dansul tematic ”valsul fulgilor de nea”, profesor îndrumător Conachi Ecaterina, i-a impresionat plăcut pe oaspeți. Mica serbare a avut ca invitaţi staff-ul şcolii, director Lupașcu Gabriela-Mihaela, insp. Dumistrăcel Ionel, dir adj. Clim Cristina, parinţii, dar şi alţi elevi din clasele primare.

Moş Nicolae, întruchipat de familia Grămadă Dumitru şi Liliana, şi Neamțu Constantin şi Viorica, a împărţit copiilor pungi cu dulciuri şi jucării. Gestul lor caritabil a fost răsplătit cu felicitări făcute de mânuţele harnice ale micilor artişti în cadrul atelierelor desfăşurate sub supravegherea profesorilor: Monachu Monica, Cazan Laura, Hauca Elena, Cuconu Florinela, Golea Sînziana, Darie Camelia si Puiu Marius Bogdan. Este al patrulea an consecutiv de când familia Grămadă aduce zâmbete şi bucurie pe chipurile micuţilor de la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă.