Festivitate

Duminică, 1 Decembrie 2019 (14:36:19)

Ceremonialul religios și militar organizat de autorități pentru a sărbători Ziua Națională a României s-a bucurat, în acest an, de participarea unui număr foarte mare de oameni și a foarte mulți copii. Primăria Suceava a împărțit participanților 3.000 de fulare tricolore și stegulețe, iar președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a distribuit insigne cu tricolorul. Deoarece județul Suceava nu are încă numit prefect, trupele au fost trecute în revistă, fără onor militar, de subprefectul Silvia Boliacu. Sărbătoarea a debutat cu o slujbă religioasă de aproximativ jumătate de oră, oficiată de ÎPS Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților și un sobor de preoți. Apoi subprefectul a dat citire mesajului premierului Ludovic Orban, care a transmis că “sărbătorim în acest an Ziua Națională a României cu împlinirea faptului că am reușit să lăsăm în urmă, prin vot, ceea ce a frânat progresul pe care ni l-am dorit după căderea comunismului”. „Astăzi, la o distanță în timp de 101 ani - în care soarta României nu a fost lipsită de suferință, în anii de război, în anii de comunism și chiar și în istoria foarte recentă - sărbătorim Ziua Națională cu sentimentul adevăratei noastre eliberări și cel al împlinirii unui nou vis al românilor. Avem acum șansa reală să schimbăm lucrurile în bine, să trăim într-o țară democratică, în care instituţiile statului să servească cetăţeanul, iar legea să fie aplicată pentru toţi, în mod egal. Este momentul să consolidăm cu adevărat România europeană, care să garanteze cetățenilor săi drepturile și libertățile fundamentale și în care să se regăsească toți românii, indiferent de locul unde au ales să trăiască. Să construim împreună un drum ireversibil al României către stabilitate socială și economică, către prosperitate, în care cei care muncesc onest să se bucure de beneficiile muncii lor, iar antreprenorii să se simtă corect tratați. Să dezvoltăm societatea românească pe principiile solide ale adevărului și meritocrației, în care competența să fie recunoscută și apreciată. Crezul meu, ca prim-ministru, este să nu irosim această șansă și, ”prin noi înșine”, români din țară sau din alte colțuri ale lumii, să construim o Românie normală pentru toți cetățenii”, a transmis premierul României, cu ocazia sărbătoririi Zilei Naționale.

Pe parcursul citirii mesajului premierului, Silvia Boliacu a fost filmată de soțul său, Constantin Boliacu.

Discursurile președintelui Gheorghe Flutur și primarului de Suceava, Ion Lungu, s-au axat pe semnificația Zilei Naționale, au făcut apel la unitate între românii din țară și între cei din țară și cei din diaspora. Președintele Flutur i-a amintit și pe frații români din Basarabia și Bucovina de Nord și nevoia de a fi împreună între granițele Uniunii Europene.

După alocuțiuni a urmat depunerea de coroane la Troița de lângă Biserica Sfânta Înviere și defilarea de trupe, mașini și tehnică de luptă ale Inspectoratului de Jandarmi, Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Poliție și SRI.

După paradă, mașinile și echipamentele militare au fost expuse pe esplanada Casei Culturii și pe strada Nicolae Bălcescu.

Manifestările de Ziua Națională mai includ un spectacol susținut de Ansamblul Artistic Ciprian Porumbescu, la ora 15.00, un spectacol folcloric organizat de Primăria municipiului Suceava, la ora 16.00 și un concert al formației Hara, la ora 19:00, toate pe esplanada Casei de Cultură Suceava.