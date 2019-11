Joi, 28 Noiembrie 2019 (14:07:24)

Doi mistreți vânați pe un fond de vânătoare aflat pe raza localităților Dolhasca și Dolhești au ieșit pozitiv la trichină. Mai grav este că 12 persoane din zonă ar fi consumat din această carne, înainte de a se cunoaște rezultatele probelor de la Direcția Sanitar Veterinară Suceava.

Directorul Direcției Sanitar Veterinare Suceava, doctorul Dan Corneanu, a declarat:„12 persoane au consumat carne provenită de la mistreții respectivi fără a aștepta rezultatele examenului de laborator. Focarul de boala a fost notificat la Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Au fost anunțate autoritățile de sănătate publica. Porțiunile de carcasă pozitive au fost identificate și confiscate, urmând sa fie neutralizate”.

Medicul șef al Secție de Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Suceava, dr. Monica Terteliu, a declarat că cele 12 persoane sunt așteptate pentru consultație de specialitate. „Persoanele suspecte de infestare vor fi consultate, testate serologic, vor primi tratament și vor fi ținute sub observație.Până la această oră nu s-a prezentat nici o persoană”, a precizat medicul.Direcția de Sănătate Publică Suceava a declanșat, de asemenea, o anchetă epidemiologică.

Fondul de vânătoare 61 Valea Poienii, unde au fost vânați cei doi mistreți, aparține de Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Suceava.

Trichineloza este o boală produsă de un parazit din genul Trichinella. Contaminarea se produce prin ingestia de carne parazitată de porc, porc mistreț, urs etc, consumată crudă sau insuficient preparată termic, care conține larve vii închistate de Trichinella spiralis. La capătul traseului prin organismul uman larvele se localizează în musculatură.Gravitatea bolii la om depinde de numărul larvelor ingerate. S-a constatat ca persoanele care au mai puțin de 10 larve/ gramul de mușchi nu prezintă simptome de boală, în timp ce persoanele infectate cu 50-100 larve/gr fac o formă severă de trichineloză. Doza letală pe kg corp în valoare absolută este de 5.800 larve. Așa se explică faptul că într-un focar de trichineloză numai o parte din persoanele care au consumat din aceeași carne infestată fac boala și la acestea apare sub diferite forme clinice. Severitatea clinică a anumitor forme de boală, care poate da complicații neurologice și cardiace și riscul ca persoana infestată să moară explică importanța cunoașterii acestei parazitoze și impactul pe care îl are asupra sănătății publice.