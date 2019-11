Marţi, 26 Noiembrie 2019 (15:26:10)

Elevii Colegiului Naţional Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc şi comandantul instituţiei, colonel dr. Romeo Aurelian Popovici, l-au vizitat pe colonelul în retragere, Constantin Zavati, în vârstă de 96 de ani.

Constantin Zavati este absolvent al liceului, promoţia 1942, pe vremea când acesta funcţiona la Cernăuţi.

Colonel (r.) Constantin Zavati s-a născut la data de 7 iulie 1923, în judeţul Bacău, şi a absolvit liceul militar cu gradul de plutonier major. A urmat Școala Militară din Gross Born, Germania, actualmente în Polonia, şi a fost trimis pe front, conducând lupta terestră dintr-un observator aflat la înălţime.

A absolvit Facultatea de Chimie din Iaşi şi a publicat şapte cărţi, obţinând şi Premiul Ligii Scriitorilor din România pentru trei volume de memorii şi mărturisiri.

Potrivit reprezentanţilor instituţiei, de-a lungul vieţii acesta a fost onorat cu mai multe distincţii militare, iar cu ocazia aniversării a 95 de ani de la înfiinţarea Colegiului Naţional Militar „Ștefan cel Mare”, comandantul Componentei Operaţionale şi locţiitor al şefului Statului Major al Forţelor Terestre i-a conferit Emblema de Merit „Partener pentru Apărare”, clasa a III-a.

Zavati nu a putut participa la festivitate pentru a fi decorat, dar în cadrul ceremonialului militar s-a transmis mesajul înregistrat al acestuia. „Profesorul Zavati a demonstrat un ataşament faţă de spiritul ştefanist al instituţiei, fiind interesat în permanenţă de tot ce se întâmplă cu elevii colegiului. Din acest considerent, comandantul colegiului şi două eleve i-au făcut o vizită veteranului de război, oferindu-i personal emblema”, se arată într-o informare de presă trimisă de reprezentanţii colegiului militar.

Profesorul Constantin Zavati a împărtăşit din memoriile sale elevilor militari câmpulungeni, iar o parte dintre acestea au fost publicate în numărul omagial al Revistei „Muşatinii” a colegiului: „Parcă ieri intrasem pe poarta Liceului Militar Ștefan cel Mare din Cernăuţi, în ziua de 15 septembrie 1939… Am reuşit să ne integrăm în regimul cazon. Ce uşor au trecut 8 ani! Am legat prietenii, ne-am dezvoltat psihic şi fizic, am primit baza culturii generale de mai târziu şi ne-am pregătit bine pentru viitoarea carieră militară”.