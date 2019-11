Duminică, 24 Noiembrie 2019 (11:41:37)

Deputatul PNL de Suceava și vicepreședintele regional al PNL, Ioan Balan a declarat că pentru el, votul de astăzi din al doilea tur al alegerilor prezidențiale a fost cel mai important. Ioan Balan spus că a votat cu gândul la românii din Diaspora, la bucuria lor și la încrederea pe care aceștia și-o pun în președintele României. „Am votat pentru un parcurs european al țării, pentru continuitate. Am votat pentru România normală. Și am votat având convingerea că acest președinte va face echipă cu Guvernul și vom avea în realitate autostrada Unirii, așteptată de toți. Zilele acestea am primit foarte multe mesaje pe zona aceasta: autostrada Unirii și normalitate. Am votat pentru un președinte european”, a declarat Ioan Balan. Alături de deputatul PNL au fost prezenți primarul Sucevei, Ion Lungu, viceprimarul Lucian Harșovschi, precum și mai mulți liberali.