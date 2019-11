Duminică, 24 Noiembrie 2019 (22:36:05)

Victoria candidatului PNL la alegerile prezidenţiale, Klaus Iohannis, a fost primită cu o explozie de bucurie la sediul PNL Suceava, acolo unde se aflau liderul organizaţiei judeţene, Gheorghe Flutur, preşedintele organizaţiei municipale Suceava, Ion Lungu, deputatul PNL Ioan Balan, viceprimarul de Suceava Lucian Harşovschi, precum şi numeroşi liberali. Imediat după ce rezultatele exit poll-urilor l-au dat pe Klaus Iohannis câştigător la o diferenţă semnificativă în faţa contracandidatului său, Viorica Dăncilă, liderul PNL Suceava a spus că „aceasta este o victorie pentru România”.

Gheorghe Flutur a declarat că din acest moment, „aria PSD sau cercul în care se va învârti va fi mult mai mic şi probabil îi va fi mai uşor să-şi calculeze aria”, cu referire la faptul că la una dintre conferinţele de presă Viorica Dăncilă a răspuns greşit la o întrebare legată de aria cercului.

„Sunt foarte bucuros pentru această victorie bine meritată pentru preşedintele Klaus Iohannis. Este o victorie pentru România. Viaţa a făcut, de când am intrat în politică, să fiu părtaş la patru alegeri prezidenţiale, toate câştigătoare, 2004, 2009, când am fost protagonist în linia întâi, coordonator de campanie, 2014 şi 2019. Ce-i mai frumos pentru un om politic decât să ai această şansă, de patru ori, să fii cel care vorbeşti câte ceva despre învingător, despre echipa din care faci şi tu parte. Astăzi a câştigat România. Şi a câştigat pentru că a votat România întreagă, România mare. Şi marele secret, marea particularitate este că astăzi am văzut că au votat românii de pretutindeni în proporţii covârşitoare. Nu numai cei de acasă, ci şi cei din Diaspora. Aş spune că a doua capitală a României, astăzi, a fost Diaspora. Pentru că dacă ne uităm la numărul de voturi este semnificativ egal, cel al Diasporei cu cel al Bucureştiului. Şi vorbim de aici de la Suceava, unde 8 – 10% din Diaspora sunt şi suceveni care au fost la vot. Şi îi felicit pentru asta. Este un început nou pentru România. Cred că putem vorbi de finalul tranziţiei şi de un start pentru un alt fel de politică”, a declarat Gheorghe Flutur.

Liderul PNL Suceava a spus că cele două treimi câştigate de Klaus Iohannis îi dau acestuia o legitimitate foarte puternică. „Şi dacă ne gândim că o Constituţie se poate schimba sau moderniza cu două treimi, cred că şi asta îl îndreptăţeşte şi ne îndreptăţeşte pe noi liberalii să ne gândim la aşa ceva. Pe de altă parte, a fost o revoluţie a Diasporei, a fost o revoluţie a Moldovei, a zonei mai sărace, cu un PIB mai scăzut, a acelor oameni care vor să se întoarcă acasă să se simtă bine şi să aibă de lucru aici. Sunt semnale pe care noi politicienii trebuie să le luăm extrem de serios în seamă. De aceea apreciez foarte mult cuvintele legate de responsabilitate, onestitate şi modestie, dar avem treabă. Iar PSD culege ceea ce a semănat. Din acest moment aria PSD sau cercul în care se va învârti va fi mult mai mic şi probabil îi va fi mai uşor să-şi calculeze aria”, a mai declarat Flutur.

Ioan Balan: Este o bucurie fantastică pentru că PNL a obţinut un scor extraordinar prin candidatul nostru, Klaus Iohannis

La rândul său, deputatul PNL de Suceava şi vicepreşedintele regional al PNL, Ioan Balan, a declarat că în calitate de om politic trăieşte o bucurie extraordinară că PNL a obţinut un scor extraordinar de mare prin candidatul său, Klaus Iohannis. „Îmi aduc aminte că prin 2007, 2008, 2009, că toate rândurile de alegeri au fost câştigate, cu mici excepţii. Astăzi parcă ne luăm revanşa şi pentru acele excepţii. Şi vreau să spun că anticipam o prezenţă mare la urne, şi asta pentru că am fost în această perioadă pe stradă, între oameni, cu preşedintele Flutur, cu primarul Ion Lungu, am discutat cu oamenii şi toţi şi-au spus părerea. Cred că peste puţin timp veţi vedea şi scorul Sucevei, care va fi un scor excepţional pentru judeţul Suceava şi pentru municipiul Suceava. Toate acestea s-au făcut într-o echipă aici la Suceava, condusă de Gheorghe Flutur, bine închegată, şi uitaţi-vă că am mers atâţia ani umăr la umăr şi lucrurile întotdeauna au fost la toate alegerile pe plus. Şi în seara aceasta e o bucurie extraordinar de mare. Este o bucurie, ne manifestăm cu mai puţin entuziasm, pentru că suntem cu siguranţă conştienţi de perioada următoare, populaţia are nişte aşteptări fantastice de la noi. Astăzi, cel puţin la Suceava, nu prea mai avem ce să spunem. Avem preşedinte, Guvern, preşedinte de Consiliu Judeţean, avem primar, deci nu prea mai avem ce face. De mâine, la treabă”, a spus Ioan Balan.

Ion Lungu: Sunt convins că preşedintele Klaus Iohannis va scoate Moldova din izolare

Liderul Organizaţiei Municipale Suceava a PNL, primarul Ion Lungu, s-a declarat bucuros că apelul său către suceveni a prins, ceea ce s-a văzut prin numărul mare de suceveni care s-au prezentat la vot. „Să fim realişti, nu prea mai era miză. Se ştia că domnul Iohannis câştigă, nu se ştia scorul şi tocmai de aceea fiind într-un oraş mare, în care sunt reprezentate toate partidele politice, era pericolul ca prezenţa să fie mai redusă. Mă bucură faptul că prezenţa este mai mare şi în procente şi număr absolut de voturi. Sunt convins că domnul preşedinte Iohannis, echipa dumnealui, cei care ne conduc ne vor ajuta, pentru ca lucrurile să intre într-o normalitate, să scoatem Moldova din izolare, să facem acele autostrăzi. Şi sunt convins că ele se vor face, în aşa fel încât să fie o viaţă mai bună pentru suceveni. Şi nu este populism sau demagogie, chiar credem în acest lucru. La fel, ca om pragmatic ştiu că greul începe de mâine. Dar am văzut că şi domnul preşedinte este foarte hotărât, ferm şi sunt convins că împreună cu echipa PNL, cu noi toţi cei din autorităţile locale vom face tot ce este posibil să ducem la îndeplinire platforma cu care preşedintele Iohannis a câştigat al doilea mandat de preşedinte. Este o bucurie sufletească pentru noi, dar am decis ca şampania să o desfacem mai târziu, poate chiar la primăvară. Până atunci facem treabă”, a declarat Ion Lungu.