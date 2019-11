Anuţa are nevoie de ajutor

Miercuri, 20 Noiembrie 2019 (11:07:49)

„Eu sunt Ana Hopp - Anuţa, un copil vesel şi cu visuri de împlinit până în ziua de 10 mai 2019 - ziua cea neagră a copilăriei mele. Un accident cumplit soldat cu TCC grav (Traumatism Cranio-Cerebral) m-a transformat într-o fetiţă fără putere care trebuie să lupte pentru viaţa ei, pentru copilărie.

Cei care îmi cunosc dureroasa poveste ştiu că, în urma accidentului, am suferit numeroase intervenţii chirurgicale, am trecut prin sute de investigaţii complicate, analize, terapii pentru a rămâne în lupta cu viaţa. Ştiu cât de mult suferă familia mea şi că, singuri, nu mai au puterea de a susţine financiar aceasta luptă.

Diagnosticul meu este: Traumatism Cranio-Cerebral (TCC) grav cu stare vegetativă şi tetraplegie spastică asimetrică.

Sunt hrănită cu sondă şi am nevoie de terapii extrem de costisitoare, tratamente şi intervenţii chirurgicale delicate pentru a spera într-o revenire, atât cât se poate. O singură zi de terapie depăşeşte suma de 900 de lei, iar o singură zi fără terapie ar însemna un regres cumplit pentru mine şi pentru şansa la o nouă viaţă.

Ştiu că de 8 luni, viaţa familiei mele înseamnă clinici, spitale, lacrimi, speranţă, rugăciuni, bucurie la cel mai mic semn că sunt pe drumul cel bun.

Îmi vreau copilăria înapoi, vreau să pot spune din nou mamă, vreau să îi pot îmbrăţişa pe cei dragi, vreau să îmi amintesc că iubeam şcoala şi ar fi trebuit să mă pregătesc, anul acesta de admitere la liceu, vreau să le pot spune Cristinei, mamei şi tuturor celor care <m-au strigat>: <M-am ridicat!>.

Vă rog să mă ajutaţi atât cât se poate să nu renunţ la lupta pentru viaţa şi copilăria mea!

Orice ajutor cât de mic este un pas uriaş pentru mine!”, este strigătul de ajutor al Anuţei, transmis prin „Licurici”.

Oameni buni,

Terapiile, intervenţiile, investigaţiile, tratamentele şi deplasările de la o clinică la alta, în toată ţara, înseamnă câteva zeci de mii de lei într-o lună. Atâta timp cât starea nu se ameliorează, Ana nu poate spera la investigaţii şi tratamente în afara ţării.

Puteţi dona într-unul din conturile:

Cont lei: RO46BTRLRONCRT0379547801

Cont euro: RO93BTRLEURCRT0379547801

PayPal: licuricii.fericiti@gmail.com

Asociaţia ,,Licuricii fericiţi" - cu menţiunea ANA

Câmpulung Moldovenesc sau direct într-unul din conturile deschise pe numele mamei Anei - Slanoschi Coutinho Anca

RO74BTRLEURCRT0510829301

RO27BTRLRONCRT0510829301

"Vă mulţumim din suflet tuturor celor care aţi fost solidari mereu fie şi cu un gând bun, o rugăciune!

#nudoaresăfiibun", au transmis "Licuricii".