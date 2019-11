Duminică, 10 Noiembrie 2019 (22:27:56)

Preşedintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că primele rezultate după exit poll-urile prezentate la închiderea urnelor artă o mare victorie pentru România şi pentru Klaus Iohannis. Rezultatele principalelor sondaje prezentate ieri seara, la ora 21:00, au fost primite cu o imensă bucurie la sediul PNL Suceava, acolo unde erau prezenţi Gheorghe Flutur, deputatul Ioan Balan, primarul Sucevei, Ion Lungu, viceprimarul Lucian Harşovschi, precum şi un număr mare de membri ai acestui partid.

Gheorghe Flutur a spus că aşa cum citeşte el rezultatele exit poll-urilor, acestea arată o mare victorie pentru Klaus Iohannis. „Un rezultat de peste 40%, chiar 42-43%, cu ce vine din Diaspora. Am început săptămâna luni foarte bine, când a trecut Guvernul liberal. O închidem astăzi, duminică, foarte bine, cu candidatul pe primul loc, el având mai mult decât Barna şi Dăncilă la un loc. Uitaţi-vă bine şi vedeţi că şi din exit poll-urile zgârcite, Klaus Iohannis are mai mult decât Dăncilă şi Barna la un loc. Şi haideţi să ne uităm de la europarlamentare. Candidatul PNL, partid care făcea 27%, face acum 42%. PSD cu Viorica Dăncilă, de la 23-24% se duce la 22% şi USR scade de asemenea, de la 24% la 16%. Asta înseamnă că un singur partid şi candidatul lui, de departe, sunt câştigătorii neţi ai acestor alegeri. Nu ne culcăm pe o ureche”, a spus Gheorghe Flutur.

El a subliniat faptul că în comparaţie cu primul tur al alegerilor prezidenţiale din anul 2014 se poate observa o creştere semnificativă a numărului de voturi obţinute de Klaus Iohannis la aceste alegeri. „Asta înseamnă extraordinar de mult. Cred că e o mare victorie pentru România”, a spus Flutur. El a mai adăugat că se aşteaptă la surprize plăcute în judeţul Suceava în ceea ce priveşte scorul obţinut de Klaus Iohannis. „Aştept peste 50% pentru Klaus Iohannis. Şi am să vă spun de ce. M-am uitat la localităţile mari conduse de primari pesedişti. Rădăuţi are sub media pe judeţ. Vicovu de Sus are 33%, sub media pe judeţ. Cajvana are 20 şi ceva la sută. Frasin sub medie. Oraşe sau localităţi cu populaţie multă. Şi ştiu că s-au mobilizat foarte bine ai noştri şi electoratul care să voteze Klaus Iohannis. Dar aş vrea să mă bucur şi să ne bucurăm la urmă. Deocamdată vreau să felicit echipa minunată liberală de aici, de la Suceava. Să le mulţumesc foarte mult şi lui Ioan Balan, lui Ion Lungu, lui Lucian Harşovschi şi tuturor colegilor. Nu a fost uşor. Încă o dată, mare victorie pentru România şi pentru Klaus Iohannis. Bravo, Klaus Iohannis!”, a mai declarat liderul PNL Suceava.

El a remarcat că din primele calcule reiese faptul că toţi candidaţii de dreapta au câştigat două treimi din voturi. „Dacă adunaţi voturile de la Klaus Iohannis, cu Barna, Paleologu şi ce mai este, plus Diaspora, care în mare parte va veni tot către dreapta, se poate vedea că un preşedinte în România are un culoar de 2/3 de voturi. Asta înseamnă enorm de mult şi asta înseamnă autostradă pentru Moldova şi Suceava”, a mai spus Gheorghe Flutur.

Ion Lungu: Am convingerea că domnul Iohannis va fi din nou preşedintele

La rândul său, primarul Sucevei a spus că are convingerea că preşedintele României, Klaus Iohannis, va câştiga un nou mandat. El a ţinut să mulţumească Organizaţiei Municipale Suceava a PNL. „Sper să fim pe primul loc în municipiu. Aşa cum se ştie, în oraşele mari vine această concurenţă din partea USR. Noi, la europarlamentare, am fost unul dintre puţinele oraşe mari din România care am câştigat alegerile în municipiu. Sper să se întâmple şi de această dată şi să ne putem construi strategia pentru alegerile locale de anul viitor. Până atunci mai avem de trecut un tur doi. Vom face din nou campanie pentru domnul preşedinte, vom vedea exact ce strategii se stabilesc la nivel naţional şi avem toată convingerea că domnul Iohannis va fi din nou preşedinte”, a spus Ion Lungu.

Ioan Balan: Nu ar trebui să mire pe nimeni un rezultat de peste 50% în judeţul Suceava pentru Klaus Iohannis

Vicepreşedintele regional al PNL, deputatul de Suceava Ioan Balan, a declarat că nu ar trebui să mire pe nimeni un rezultat de peste 50% pentru Klaus Iohannis în judeţul Suceava. „Este o bucurie extraordinară. Fac parte dintr-un partid politic care a cam tot avut preşedinte. Mă bucur în seara aceasta şi mă bucură rezultatele văzute la exit poll. Cu siguranţă lucrurile vor sta mai bine în realitate decât le avem acum. Lucrul acesta mă face să fiu bucuros chiar de două ori. Judeţul Suceava, unde Gheorghe Flutur şi-a făcut treaba în aceşti ani, unde împreună cu preşedintele Iohannis au fost de mai multe ori aici, au stat de vorbă cu oamenii, au aflat despre nevoile şi problemele lor şi rezultatul îl avem acum. Nu ar trebui să mire pe nimeni un rezultat de peste 50% pentru Klaus Iohannis. Şi pentru asta îi felicit pe toţi, dar în primul rând pe preşedintele Flutur”, a declarat Ioan Balan.