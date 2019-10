Miercuri, 30 Octombrie 2019 (11:24:37)

Locul de desfășurare a evenimentului de comemorare a victimelor de la Colectiv, organizat de Asociația ”Rădăuțiul civic”, miercuri, 30 octombrie, a generat o dispută între asociație, pe de o parte, și Primăria municipiului Rădăuți, de partea cealaltă.

„Rădăuțiul civic” a anunțat ca loc de întâlnire pentru „4 ani de la Colectiv - NU uităm” Statuia lui Bogdan I, în parcul Bogdan Vodă, la fel ca anul trecut, însă Primăria Rădăuți a transmis organizatorilor că acțiunea trebuie mutată în foișorul de lemn din parcul central, dat fiind faptul că, printr-o dispoziție din anul 2019, sunt interzise adunările publice la Statuia lui Bogdan I.

„La fel ca anul trecut, și în acest an am creat un eveniment de comemorare a victimelor de la Colectiv (...). Am notificat primăria și jandarmeria Rădăuți în speranța unei bune colaborări, chiar dacă un eveniment comemorativ nu trebuie nici măcar notificat autorităților, conform legii (art. 3 din Legea nr. 60/1991). Deși o astfel de acțiune nu are nevoie de nicio aprobare, am aflat astăzi cu stupoare că primarul municipiului Rădăuți, printr-o dispoziție din anul 2019, a interzis adunările publice la Statuia lui Bogdan I, primăria decizând că trebuie să mutăm evenimentul într-un loc mai puțin vizibil, la foișorul de lemn din parcul central. Motivul? Aparent, faptul că parcul se află în apropierea haltei de la gara mică. Noi credem că această dispoziție a primarului, care adaugă la lege, este una abuzivă căci legea vorbește de <imediata apropiere a unei gări>, or nu suntem nici în imediata apropiere și nici în prezența unei <gări>”, a transmis Rădăuțiul civic pe Facebook.

Reprezentanții asociației au mai subliniat că alte evenimente au fost organizate în parcul de la statuie, fără nici un impediment.

La rândul său, primarul municipiului Nistor Tătar, a arătat că ”marți am avut ședință cu Poliția și Jandarmeria și le-am pus la dispoziție pentru eveniment zona foișorului din parc. Am făcut curățenie acolo, au fost strânse frunzele pentru ca manifestarea să aibă loc în cele mai bune condiții. Conform legii, în apropierea gărilor nu se pot organiza adunări publice; circulația trenurilor a fost reluată de anul trecut, deci nu se mai pot organiza evenimente la statuie. Ei au trimis cu cererea două fete sub 18 ani, le-am solicitat să vină o persoană majoră, cu care Jandarmeria să stabilească unele coordonate ale acestei adunări publice. A venit un domn care a semnat documentele, nu cred că este nici o problemă. În zona de la statuie nu este voie să se facă nici o manifestare, conform legii, și dacă vor insista, avem jandarmi care să asigure ordinea publică. Le-am creat toate condițiile în parc, la foișor și sperăm să respecte legea”.

„Rădăuțiul civic” transmite că evenimentul nu își va schimba locația și îi așteaptă pe rădăuțeni „cu o lumânare și un gând” pentru cei care și-au pierdut viața în această tragedie, astăzi, 30 octombrie, de la ora 18:00.