Luni, 21 Octombrie 2019 (18:05:17)

Spitalul de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava este nominalizat la Premiul de excelenţă pentru management şi calitate medicală al ediţiei din acest an a Galei Elitelor Medicale, care va avea loc în data de 24 octombrie a.c., la Palatul Culturii din Târgu Mureş. La această categorie au fost nominalizate opt spitale, printre care Spitalul Clinic de Nefrologie “Dr. Carol Davila”, Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balş”, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru copii „Maria Sklodowska Curie”, toate din Bucureşti, şi Spitalul de Urgenţă Târgu Mureş. Conform informaţiilor noastre, opţiunile juriului, format din personalităţi ale vieţii medicale, ale cercetării ştiinţifice în domeniul sănătăţii şi ale lumii academice medicale, s-au îndreptat majoritar către Spitalul Judeţean de Urgenţă Suceava. Criteriile de evaluare a nominalizaţilor la toate categoriile au fost munca, abnegaţia, profesionalismul, spiritul de echipă şi/sau caracterul de lider şi de mentor.

Gala Elitelor Medicale este considerată evenimentul de vârf în recunoaşterea excelenţei din domeniul sănătăţii, atât în ceea ce priveşte sistemul medical - clinici şi spitale, cât şi cercetarea, învăţământul medical, organizaţiile pacienţilor, acţiunile de mecenat sau iniţiativele individuale ori de echipe care lucrează eficient în sala de operaţii sau în management pentru sănătatea pacientului român.

Organizatorul principal al Galei Elitelor Medicale este brandul ZIAR MEDICAL; evenimentul se desfăşoară sub egida CARDIONET – a Joint Meeting of the Romanian Society of Cardiology and Hungarian Society of Cardiology.