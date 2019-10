Miercuri, 16 Octombrie 2019 (17:15:14)

Universitatea ”Ştefan cel Mare” Suceava (USV) se poziţionează pe locul 144 în Topul internaţional al universităţilor din Europa Emergentă şi Asia Centrală, clasament ce cuprinde 354 de instituţii de învăţământ superior.

Clasamentul are la bază 10 indicatori: reputaţia academică (30%), reputaţia în rândul angajatorilor (20%), raportul dintre numărul de profesori şi numărul de studenţi (10%), numărul de lucrări per facultate (10%), reţeaua internaţională de cercetare (10%), impactul web (5%), personalul cu doctorat (5%), numărul de citări per lucrare (5%), ponderea studenţilor internaţionali (2,5%), ponderea profesorilor străini (2,5%).

Din topul celor 354 de universităţi, prind top 50 Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (locul 40) şi Universitatea din Bucureşti (locul 42). Universitatea ”Al.I. Cuza” Iaşi este pe locul 68 şi pe locul III în topul universităţilor româneşti.

Faţă de anul trecut, în clasamentul general Universitatea din Suceava cade 2 locuri, pe 144, faţă de locul 142 în 2018.

17 universităţi româneşti sunt în top, Universitatea din Suceava clasându-se a 11-a printre acestea.

USV a devansat Academia de Ştiinţe Economice Bucureşti (ASE), universităţile din Sibiu, Craiova, Oradea, ”Ovidiu” Constanţa, Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti.

Topul pe 2020 realizat de Quacqarelli-Symonds (companie britanică specializată în educaţie) a fost publicat marţi, 15 octombrie. Clasamentul este condus de Lomonosov Moscow State University, urmată de Saint-Petersburg State University şi de Novosibirsk State University, toate din Rusia. Urmează universităţi din Estonia, Cehia şi Polonia.