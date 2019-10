Sâmbătă, 12 Octombrie 2019 (14:45:30)

PNL Suceava a dat startul campaniei electorale pentru președintele României Klaus Iohannis pentru un nou mandat de șef al statului. Începutul campaniei a avut loc, astăzi, cu ședința Colegiului Director al PNL Suceava, la care au participat liderul liberalilor suceveni, Gheorghe Flutur, președintele organizației municipale Suceava, Ion Lungu, senatorul Daniel Cadariu, deputații Ioan Balan, Angelica Fădor, Dumitru Mihalescul și Bogdan Gheorghiu, precum și liderii organizațiilor locale din județ. După ședință, președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că la întâlnire s-au prezentat pașii care trebuie urmați în campanie, dar cel mai important, motivele pentru care Klaus Iohannis trebuie să fie în continuare președintele României. „De aici s-au conturat câteva lucruri foarte clare. În primul rând pentru că este singurul garant al construcției autostrăzilor care să lege Suceava de Vestul României și de București. A promis că va susține un Guvern care va avea ca prioritate de grad zero scoaterea din izolare a zonei Moldovei și a Sucevei. În al doilea rând, Klaus Iohannis are o poziție foarte bună la nivel european și mondial. Este cel care apără Diaspora. De exemplu, sunt foarte mulți suceveni care sunt la muncă în Marea Britanie. Și el este omul care s-a luptat, care recent a discutat și cu premierul din Marea Britanie care va fi soarta românilor care lucrează acolo după Brexit”, a spus Gheorghe Flutur. El a mai adăugat că președintele Klaus Iohannis este garantul normalității în România, omul care a apărat instituțiile statului și care a tras de mânecă Guvernul de fiecare dată când acesta „a derapat”. „Și a avut dreptate. Uitați-vă la ce avem acum, o disoluție a instituțiilor ale statului. Mai mult, Klaus Iohannis trebuie să sâștige alegerile pentru că este cel pentru că a băgat în seamă județul Suceava și Bucovina. A fost la noi și când a discutat cu administrația publică, și la dezbateri oe teme de educație, și la Aeroportul Ștefan cel Mare, a premiat Spitalul Județean Suceava, ne-am întâlnit de Ziua Bucovinei și a fost singurul înalt demnitar care a venit în Suceava și la Cetatea de Scaun ne-a dat steagul României în semn de respect pentru zonă. Este un om care este aplecat și foarte pragmatic pe priorități. De aceea noi îl vom susține cu toată forța și am încredere că sucevenii vor veni alături de noi. Pentru drumul spre normalitate pentru Suceava și România”, a spus Gheorghe Flutur.

La rândul său, președintele Organizației Municipale Suceava a PNL, Ion Lungu, și-a exprimat speranța că sucevenii vor înțelege că președintele Klaus Iohannis este cel mai bun candidat la aceste alegeri prezidențiale. De asemenea, vicepreședintele PNL la nivel regional, deputatul de Suceava Ioan Balan, a declarat că l-a bucurat să vadă determinarea membrilor de partid, a susținătorilor, dar în primul rând a primarilor liberali pentru ca președintele României Klaus Iohannis să câștige un nou mandat încă din primul tur de scrutin.