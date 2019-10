Vineri, 11 Octombrie 2019 (13:04:50)

Mobilitatea internaţională şi cetăţenia europeană au fost din nou în centrul Erasmus Day 2019 la Grădiniţa Pătrăuţi. Deoarece Grădiniţa cu Program Normal din cadrul Şcolii Gimnaziale “Constantin Morariu” Pătrăuţi este instituţie beneficiară Erasmus +, un actor european al programului, în cadrul Erasmus Day a oferit participanţilor şansa de a răspândi cuvinte frumoase despre experienţele Erasmus şi parteneriatele şcolare.

Conferinţa Internaţională „Promoting Innovation through the development of creativity and imagination” a fost organizată pe 10 octombrie, cu scopul de a valorifica şi populariza experienţe şi demersuri didactice reuşite, care abordează educaţia şcolară în contexte formale şi nonformale în Europa. Graţiela Meşteriuc, coordonator de proiect, a prezentat proiectul derulat în parteneriat cu instituţii de educaţie precum: Churchdown Village Infant School, Marea Britanie, Churchdown Village Junior School, Marea Britanie, Primary School of Kandanos, Grecia, Vakifbank Ataturk Secondary School, Turcia, Primary School No. 1 for them. Boleslaw the Brave, Polonia, EL Membrillar, Spania.

”Punţi" de legătură între parteneri din mai multe ţări

Consilierul educativ Raluca-Maria Toader a precizat că Erasmus face parte din programul UE de învăţare pe tot parcursul vieţii, care permite europenilor să înveţe lucruri noi şi să îşi dezvolte deprinderi noi de-a lungul vieţii. Grădiniţa Pătrăuţi a organizat Ziua Erasmus, un eveniment cu ocazia căruia toţi cei implicaţi în activităţile Erasmus: primarul comunei Pătrăuţi, inspectori şi metodişti ai Inspectoratului Judeţean Suceava, directori şi cadre didactice din şcoli sucevene, au fost invitaţi să îşi exprime opiniile vizavi de beneficiile unui asemenea program pentru elevi, părinţi, profesori sau comunitate.

În cadrul întâlnirii, au fost prezentate de către ambasadorii Erasmus - cadre didactice participante în mobilităţi internaţionale, activităţile desfăşurate în anii de implementare şi rezultatele obţinute. Profesorii implicaţi direct au prezentat etapele unui proiect de parteneriat strategic între şcoli şi au realizat o diagnoză a activităţilor în cadrul programelor europene. Directorul şcolii, prof. Mihaela Grijincu, a afirmat că aceste proiecte au creat "punţi" de legătură între parteneri din mai multe ţări cu scopul de a creşte cooperarea internaţionalăşi locală, prin dezvoltarea de produse educaţionale de calitate şi inovatoare.